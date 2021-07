Halteristas de la UACJ consiguen preseas en el Campeonato Universitario 2021

Cinco deportistas de la UACJ compitieron en el Campeonato Universitario de Levantamiento de Pesas en 2021 en Saltillo, Coahuila, y los cinco regresaron con una medalla colgada al cuello. Axel Ceballos ganó oro; Lizbeth Torres, Ana Cristina Reyes y Benjamín Casanova se adjudicaron la plata; y el bronce fue para Pedro Iván Ceballos.

El evento fue organizado por el Consejo Nacional del Deporte Estudiantil (Condde).

Además, Lizbeth también obtuvo medalla de plata y Pedro Iván de bronce en los Juegos Nacionales Conade que se celebran en Monterrey, Nuevo León.

“Siempre las medallas dan una cierta tranquilidad y alegría, mas no la satisfacción completa, hay que buscar que esas medallas cambien de color y se agreguen más. Fue un año muy difícil para todos, no nada más para la uni”, declaró el entrenador de la UACJ, Carlos Iván Flores.

“Este deporte es algo único, en este deporte si es así de ser constante todos los días, entrenamos de lunes a sábado, inclusive ahorita que acabamos de competir igual tenemos que venir porque ya se viene la Universiada”, dijo Axel, de 21 años de edad y quien llegó a este deporte después de haber practicado el crossfit.

Estudiante del octavo semestre de ingeniería biomédica, Lizbeth Torres resaltó las dos medallas conseguidas después de un año pesado, en el que no tuvieron el tiempo necesario para prepararse, en el que las clases en línea fueron un poco más complicada y además porque a ella se le juntaron dos competencias.

“Si fue bastante pesado, pero al final gracias a Dios todos pudimos obtener medallas, a pesar de todo lo complicado que fue el año y obtuvimos una buena participación”, dijo la estudiante-atleta de 22 años de edad.

“Realmente me fue bien, logré subir al podio que era uno de los sueños que yo tenía, ya que entré a este deporte ya muy tarde, aproximadamente hace dos años”, dijo Ana Cristina Reyes, de 24 años, estudiante del último semestre de cirujano dentista y que de niña practicó la gimnasia, después el crossfit y de ahí brincó al levantamiento de pesas.

Benjamín Casanova, que logró la plata en el evento de Saltillo, comentó que es poco difícil y cansado combinar el deporte con los estudios y el trabajo, pero al mismo tiempo está convencido de que se puede hacer.

“De 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde estudio, de 1:00 de la tarde a 6:00 trabajo, y saliendo del trabajo vengo a entrenar. Si es un poco cansado, pero sí se puede, y la verdad es que sí estoy muy contento porque me ha costado muchísimo y todo el esfuerzo rindió frutos”, mencionó el deportista de 23 años de edad.

Gracias a este deporte, Pedro Iván dijo que ha adquirido más seguridad para enfrentar las situaciones de la vida cotidiana.

“Cuando vas a salir a competir necesitas no tener nervios, estar muy seguro de ti porque si no te come todo lo que estás haciendo ahí. Entonces logré pasar eso de las pesas a la vida normal y pues a ser seguro en todo lo que hago”, señaló el estudiante de primer semestre de la licenciatura en administración.

Asistente del entrenador, Kenia Torres sabe muy bien lo que es vivir una competencia, pero ahora también le ha tocado experimentar ese momento desde el otro lado.

“La satisfacción yo pienso que si es igual, pero en mi caso el nervio es lo que cambia. Estaba más nerviosa de verla competir a ella, que cuando compito yo. Tú sabes lo que haces y te puedes controlar, pero ver que no depende de ti es un poquito más estresante y nervioso”, declaró Kenia, quien para este evento entrenó más de lleno a Ana Cristina.