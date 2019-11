Halla ICHD irregularidades en Liga Estatal

El Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Física informó a través de un comunicado que se encontraron algunas irregularidades en la investigación que se le realizó a la Liga Estatal de Beisbol, por lo que el presidente de la misma, Francisco Javier Fierro, deberá esclarecer esta situación en un lapso de 10 días.

“Se hizo la observación a cinco facturas que se encuentran de forma ilegible”, dijo el director del instituto Juan Pedro Santa Rosa a través del comunicado.

Además se observó que la Asociación Estatal de Beisbol nunca presentó el contrato oficial con el patrocinador principal de la liga, por lo que se le exhortó a Fierro mostrar este documento antes del plazo establecido.

“Son irregularidades, entonces robar un peso como robar un millón está mal. Aquí nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y hay que esperar a que solventen estas irregularidades”, declaró Santa Rosa a El Diario vía telefónica.

De acuerdo con el funcionario estatal, en caso de que las irregularidades no sean resueltas se deberán tomar medidas, que pueden ser desde inhabilitación del presidente Fierro o de los responsables del mal uso de documentos y del dinero, según sea el caso.

“Ya se le hizo saber al presidente (Fierro Flores), todavía no de manera formal, no lo localizamos en las oficinas, pero se le estará notificando, ya nos pusimos en contacto telefónicamente”, explicó el titular del instituto.

La investigación se inició luego de las acusaciones por parte de los jurisdiccionales de los equipos de la liga por supuestas irregularidades en el manejo de recursos que recibe la AEB.

“De las observaciones a las cinco facturas por estar en condiciones ilegibles y que faltan de presentar en original, las faltas administrativas en los estados de cuenta, asimismo solventar la firma de pagarés que fueron presentados ante el Instituto, el contrato con el patrocinador principal, así como con el agente de ventas, podrán ser solventadas hasta diez días hábiles a partir de este viernes 8 de noviembre de 2019”, dice el comunicado.

Santa Rosa recalcó que estos son los primeros resultados y observaciones de la investigación, por lo que no se descartaría que se encontraran más en los próximos días, en caso de que así sea serán comunicados de la misma manera.

Por el momento la liga “tiene su derecho de defenderse y a presentar los documentos que avalen las salidas y entradas del dinero en el orden que ellos mencionan tenerlo”, agregó.