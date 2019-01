Hachen, feliz por volver a la acción

Un gol de gran hechura ante Puebla en la fecha dos de la Copa MX marcó el regreso a las canchas del argentino Gabriel Alejandro Hachen, luego de superar la lesión que lo marginó de los dos primeros duelos de Bravos en la Liga de Ascenso contra Oaxaca y U de G y del primero que se dio en el torneo copero frente a Tamico Madero.

“Ya estaba muy ansioso por volver, más allá que me ha tocado regresar con un buen gol, todavía siento que me falta, me faltan minutos, agarrar todavía condición, pero ahí de la mano del cuerpo médico, de los ‘profes’ vamos a ir saliendo de poco”, comentó el mediocampista del conjunto fronterizo.

Hachen reconoció que los minutos que estuvo el pasado martes en el estadio Cuauhtémoc ante los Camoteros le costaron bastante. El jugador sudamericano ingresó al minuto 65 en sustitución de Flavio Santos, autor del primer gol con el que Bravos empató el encuentro al minuto 58.

“Me costó bastante el partido, en sí entrar de cambio es complicado, entrar en un ritmo de juego, y más por el tiempo que estuve parado, me costó más, pero contento de volver a encontrarme con el gol, estar dentro de una cancha”, mencionó el número 19 de la escuadra juarense.

Bravos venció por marcador de 2-1 a Puebla, el pasado martes, y con ello se apoderó del liderato del Grupo 2, con una cosecha de seis puntos, producto de dos victorias; tiene cinco goles a favor por uno en contra. Una jornada antes en este torneo de Copa derrotó 3-0 a Tampico Madero.

“Sinceramente intenté meterme al área, se me va medio larga y en el momento me engancho, me regalan prácticamente mi perfil y salió; la verdad, si la vuelvo a intentar cien veces más, tal vez no la meto de nuevo ahí, pero sirvió para que ganemos”, recordó Gabriel la jugada del gol, al minuto 79 de acción.

El futbolista argentino llamó a tener calma con los resultados que se han generado en la Copa MX.

“Hay que estar tranquilos, ir partido a partido, tenemos dos de dos, creo que vamos por buen camino para lograr el pase”, dijo.

Este sábado Bravos recibirá a Mineros de Zacatecas en actividad de la jornada cuatro del Torneo Clausura 2019 de la Liga de Ascenso. El sábado pasado, en la fecha tres, el equipo no tuvo actividad por el mal estado de la cancha de Dorados de Sinaloa.

“Mineros es un gran rival, creo que será un gran partido, muy duro, muy disputado y nosotros iremos a buscar los tres puntos, como lo hacemos siempre. Yo ya estoy trabajando a la par del grupo y a disposición del entrenador –Gabriel Caballero– para estar en el once titular, pero depende del profesor”, finalizó Hachen. (Jesús Ángel Rodríguez)