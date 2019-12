Hacen Brujos showcase

Con el objetivo de hacer realidad el sueño de jugar con un equipo de Grandes Ligas, más de 60 jóvenes peloteros, de entre 15 y 20 años, se presentaron en el estadio Carta Blanca de esta frontera ayer en el Showcase organizado por los Brujos de Ciudad Juárez, en el que estuvieron presentes cuatro scouts en busca de prospectos.

Eddie Menchaca y Albie López, de los Atléticos de Oakland, además de José Umbrila, de Marineros de Seattle, y Eddie Marín, de Generales de Durango, fueron los encargados de analizar y observar a los beisbolistas que buscan una oportunidad.

“Lo primero que uno ve es qué clase de atleta es (el pelotero), igualmente se ve el brazo para la fuerza que hay, los hacemos correr para ver velocidad y una práctica de bateo”, comentó Menchaca, scout de origen paseño.

Entre los beisbolistas que asistieron al Showcase destacaron Yahir Gurrola, Kevin García, Alejandro Pimentel y Edgar Coronel, jugadores de Brujos; además de Yirel Ruiz, Roberto Osollo, Eduardo Aguirre y Carlos Maldonado, peloteros del equipo Sub-18 de los Indios de Juárez, campeones del Estatal de la categoría de este año.

Después de ejecutar los ejercicios individuales, las pruebas finalizaron con un juego interescuadras entre los peloteros que asistieron para observar en acción a los beisbolistas.

En caso que un beisbolista logre llamar la atención de un scout, se realiza un seguimiento especial y detallado, incluso tratan de obtener algunos datos sobre el pelotero como horario escolar, institución en la que estudia, su edad, si trabaja o no, entre otros. La función del buscador es acercar al pelotero al equipo de Grandes Ligas para realizar la firma del contrato.

Menchaca es hijo de Roberto Menchaca, un reconocido manejador en ligas infantiles de esta frontera, incluso tiene su número retirado en la Liga Niños, que se encuentra en la barda del campo de la Liga Niños Héroes.

“Mi padre hizo mucho aquí por el beisbol y me gustaría en el futuro consolidar el proyecto para poder sacar talento, no nada más en Juárez, sino en Chihuahua y que lleguen a cumplir su sueño”, expresó.