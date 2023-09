Hace su arribo

Comprometido a dar todo de sí cada vez que pise el campo, llegó ayer a esta frontera el defensa de 26 años nacido en Montenegro, Andrija Vukcevic, nuevo refuerzo de los Bravos del FC Juárez para el torneo Apertura 2023 de la Liga MX.

Vukcevic llegó acompañado del uruguayo Manuel Castro, quien en diciembre del año pasado ya había llegado a esta frontera para reforzar a los Bravos, pero en la pretemporada rumbo al Clausura 2023 sufrió una lesión de rodilla que todavía lo mantiene fuera de las canchas. Castro viene a terminar la última fase de su rehabilitación para posteriormente estar disponible para el cuerpo técnico de la oncena fronteriza.

Los dos jugadores fueron recibidos en el Aeropuerto Abraham González con las notas del mariachi, así como por un buen número de aficionados que aprovecharon el momento para tomarle la foto del recuerdo a los jugadores y para solicitar una selfie con ‘Benny’, la mascota de los Bravos.

“Bueno, sobre todo gracias por la bienvenida, la verdad que estoy muy sorprendido con tanta gente, que he recibido tantos mensajes estos días, la verdad que estoy muy agradecido”, fueron las primeras palabras de Vukcevic ayer después de haber aterrizado en suelo juarense.

El jugador oriundo de Podgorica, Montenegro, dijo no saber mucho del futbol mexicano, pero lo que sí sabe es que aquí hay muy grandes equipos y que se juega un buen futbol.

“Sé que aquí hay muy buenos jugadores, que hay muy buenos equipos, entonces yo como hablo idioma también, yo decidí venir aquí y la verdad es que estoy muy feliz”, dijo Vukcevic.

-¿Qué le va a ofrecer Andrija a la afición de Bravos?

“Yo lo que voy a ofrecer es que cada vez cuando pise el campo, puedo prometer que lo daré todo de mí para que este equipo siga a lo más alto y que siga ganando, como el equipo está en una buena racha ahora, yo quiero ayudar para que sigamos así”.

Apenas el domingo anterior, Vukcevic fue parte de la Selección de Montenegro que derrotó 2-1 a Bulgaria en la fecha FIFA.

Por su parte, el sudamericano Manuel Castro destacó que está muy contento de regresar y que llega con muchas ganas y sed de revancha.

“La verdad que había llegado con mucho entusiasmo, con mucha ilusión de hacer las cosas bien acá en el club, de seguir creciendo con el proyecto que tenía, con el proyecto que me habían contado cuando llegué, y bueno, lamentablemente en el primer amistoso una jugada desafortunada me toca lesionarme”, declaró Castro.

El jugador uruguayo dijo que va bien en su proceso de recuperación y al mismo tiempo lamentó haber sufrido esta lesión, la primera que experimenta en su carrera como futbolista.

“Yo creo que tengo para dos semanas más para poder sumarme al plantel, pero bueno va bien, es una lesión la verdad que bastante complicada. Nunca había estado lesionado, ni siquiera un dolor muscular, nada, fue mi primera lesión, mi primera experiencia, y fue una experiencia muy larga, nueve meses van ya casi que me tocó lesionarme, pero en el transcurso del proceso me he dado cuenta de otras cosas que me han servido mucho, de mostrarme también a mí quien era para saber lo fuerte que tenía que ser para seguir con este proceso”, señaló Castro.