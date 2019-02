Hace lealtades a un lado

JuApiter, Florida— Una cachucha negra con el nuevo logo de los Marlins de Miami portaba Jorge Posada en su cabeza el lunes, resultando en una estremecedora imagen para los fans que recuerdan que pasó toda su carrera como jugador con los Yanquis de Nueva York.

Pero Posada hizo sus lealtades a un lado para regresar a las Ligas Mayores y se encuentra en el entrenamiento de primavera como asesor especial de su buen amigo y excompañero de equipo, el director ejecutivo de los Marlins, Derek Jeter.

“Fue el momento perfecto”, dijo Posada ayer. “Derek me contactó ahí por enero y me dijo, ‘¿Quieres volver a estar en el juego?” y yo le dije, ‘¡Sí!’”

Posada se retiró después de la temporada del 2011, su 17ma. como catcher de los Yanquis. Pasó los próximos años enfocado en su familia y viviendo en Miami, y ahora que su hijo está en la universidad y su hija en la preparatoria, decidió ayudar al equipo de casa.

Su trabajo no está del todo definido, lo cual resultó atractivo para Posada.

“Decidió salir por un rato del retiro, y sentía que quería volver a estar en el juego”, dijo Jeter. “Así que ésta fue una manera de hacerlo a su propio ritmo”.

“Va agregar mucho valor al equipo. Yo vengo de una organización que valora mucho a sus exjugadores. Queremos traer esa misma vibra a esta organización”.

Posada, de 47 años, le dio a los catchers un tutorial el lunes y cómo conseguir un out en el plato. Vestirá el uniforme y dijo que quería trabajar por la mayor parte con los jugadores de las Ligas Menores.

“Miro con anticipación hacer todo lo que me sea posible para que estos chicos sobresalgan y lleguen a las Grandes Ligas”, dijo. “esa es la meta principal”.

El recién adquirido Jorge Alfaro, quien comienza su segunda temporada en las Grandes Ligas, también espera beneficiarse del tutelaje de Posada. “Tenemos a un joven cátcher que está creciendo, y creo que él será un grandioso recurso para él”, dijo el presidente de operaciones de beisbol Michael Hill. Él asistirá a nuestros jugadores más jóvenes en aprender lo que significa ser un campeón”.

Posada jugó en cuatro equipos de campeonato de la Serie Mundial, y Alfaro dijo que tiene recuerdos de su niñez cuando veía a su nuevo mentor por televisión.

Cuando se le preguntó cómo Posada podría ayudarlo, Alfaro sonrió.

“Él me puede ayudar con todo”, dijo Alfaro, poniendo énfasis en la última palabra. “Ustedes escojan. Quizás se canse de mí haciéndole una gran cantidad de preguntas sobre un montón de cosas. Cada vez que lo vea, le voy a hacer una pregunta”.