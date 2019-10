Hace historia y ya es ¡CR700!

Cristiano Ronaldo llegó a 700 goles en su carrera pero no pudo evitar que Portugal cayera ayer por 2-1 en casa de Ucrania, que se clasificó a la Eurocopa de Naciones de 2020.

En París, los jugadores turcos formaron una fila e hicieron un saludo militar, antes de arrancarle a Francia un empate 1-1. Y algunos futbolistas ingleses fueron víctimas de insultos racistas en Bulgaria, donde el equipo de los Tres Leones se impuso por una paliza de 6-0.

Ucrania logró su sexto triunfo en siete fechas dentro del Grupo B. Portugal siguió en el segundo puesto y tendrá que seguir luchando por su pasaje.

“Jugamos más con el corazón que con la cabeza, especialmente después del 2-1”, dijo el técnico Fernando Santos. “Generamos oportunidades pero no anotamos”.

Cristiano logró el hito mediante un penal a los 72 minutos, cuando los monarcas defensores de Europa perdían ya por dos goles. Fue el séptimo tanto del astro en seis partidos de la eliminatoria, y su 95to con la Selección Portuguesa.

“Los récords llegan naturalmente”, afirmó Cristiano. “No los busco, sino que me llegan. Pienso ya en el día de mañana, en lograr mi gol número 701 en mi próximo partido”.

La factura goleadora de Cristiano incluye 450 goles con el Real Madrid, 118 con el Manchester United, 32 con la Juventus –su club actual– y cinco con el Sporting de Lisboa.

“No es un número fácil de alcanzar”, opinó el atacante de la Juve. “Tengo que agradecer a todos los que me han ayudado. Es desafortunado que esto haya llegado en una derrota”.

Roman Yaremchuk dio la ventaja a los locales cuando habían transcurrido menos de 10 minutos del encuentro en Kiev. Andriy Yarmolenko amplió a la media hora.

Ucrania se quedó con 10 hombres por la segunda tarjeta amarilla al defensa Taras Stepanenko, quien tocó el balón con una mano, lo que generó el penal transformado en gol por Cristiano.

La Selección Ucraniana llegó a 19 puntos, ocho más que Portugal y nueve por encima de Serbia, que es tercera luego de imponerse 2-1 en Lituania.



Racismo

Inglaterra ganaba ya por 2-0 a los 28 minutos, cuando el encuentro se detuvo por primera vez, ante los sonidos, semejantes a los de un simio, que emitían los espectadores cada vez que intervenían jugadores de raza negra, incluido el zaguero Tyrone Mings y el delantero Raheem Sterling.

Mediante los altavoces del estadio se advirtió que el partido se cancelaría si ese comportamiento racista continuaba –en lo que representa el primer paso del protocolo de la UEFA para estos casos. Sin embargo, fue necesario detener la actividad de nuevo a los 43 minutos.

Fue posible ver a hinchas búlgaros que hacían saludos nazis o que alzaban camisetas con el logotipo de la UEFA y el texto “No respeto”. La leyenda era una referencia a la campaña del organismo futbolístico europeo, que promueve el “respeto” y que busca combatir el racismo en el deporte.



Militares y política

Kaan Ayhan anotó el tanto del empate a los 82 minutos, luego que Olivier Giroud había dado la ventaja a Francia a los 76. Tras el tanto de la igualdad, el arquero Mert Günok se unió al capitán Burak Yilmaz y a otros jugadores turcos para dirigir un saludo militar hacia el público.

Fue una aparente muestra de apoyo a las fuerzas respaldadas por Turquía e involucradas en la invasión de las regiones controladas por los kurdos en el norte de Siria.