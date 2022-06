Habrá revancha

El domingo 10 de mayo del 2009 es un día que está grabado con letras doradas en la historia del futbol profesional de Ciudad Juárez. Ese día, los desaparecidos Indios derrotaron 3-1 a las Chivas del Guadalajara en el Estadio Benito Juárez. Con esa victoria, se metieron a la liguilla del torneo Clausura y al mismo tiempo dejaron fuera de la fiesta grande al ‘Rebaño Sagrado’ y a las Águilas del América.

Ese partido correspondió a la última jornada de la fase regular del Clausura 2009 y el equipo juarense, entonces dirigido por el técnico uruguayo Héctor Hugo Eugui, se había salvado del descenso una jornada antes al derrotar en calidad de visitante al Cruz Azul.

PUBLICIDAD

Por ese motivo, se ha organizado para el próximo 26 de junio un partido entre exjugadores de las Chivas y de los Indios, que han denominado ‘Trece años después, la revancha 2022’. El juego, programado para dar inicio a las 12:00 pm, tendrá como sede el mismo escenario de aquel 2009, el Estadio Benito Juárez.

Joel ‘Tiburón’ Sánchez, exjugador de las Chivas, pero que en ese torneo jugaba para los desaparecidos Tecos de la UAG, estuvo en esta frontera el pasado viernes para dar a conocer este partido de revancha.

“Contento de estar aquí, tenía tiempecito que no viajaba y bueno, haremos ahí la formalidad de un evento que tendremos el próximo 26 de junio, 12 del día, en el estadio más bonito de México, así que aquí estaremos, contra un selectivo de jugadores históricos de Indios de Ciudad Juárez”, declaró ‘El Tiburón’ a medios locales al hacer su arribo al aeropuerto Abraham González.

“Muy contentos de compartir ese día un evento especial, será cien por ciento familiar, los esperamos ahí con todo el gusto, habrá interacción también con los jugadores, vienen grandes figuras que han hecho historia en el equipo más grande del mundo, así que les agradezco la visita y ahí los esperamos el próximo 26 a las 12 del día”, agregó Joel Sánchez, jugador de las Chivas en dos diferentes períodos, de 1991 a 1999 y de 2001 al 2003.

Sánchez dijo que por parte de las Chivas vendrán exjugadores como Ramón Ramírez, Héctor Reynoso, Camilo Romero, Johnny Magallón, Salvador Carmona y Omar Esparza, entre otros.

“Quiero ser muy respetuoso, pero sí quiero decirles que se preparen muy bien porque ahí hay una apuesta pendiente contra ellos, así que la gente se va a divertir y obviamente vamos a ganar nosotros, así que se preparen bien los Indios. Me va a dar mucho gusto saludar a grandes compañeros que tuvimos en aquella época, al profe Eugui, que también va a estar ahí al frente del equipo, va a ser un placer compartir cancha nuevamente, vestidor y sobre todo con la gente que nos acompañe ese día”, dijo Sánchez.

“Me siento muy emocionado por todo lo que me tocó vivir en este mágico mundo del futbol y claro que no se me olvida. A veces la gente me lo recuerda y me llena de orgullo haber representado a los equipos más grandes de nuestro país, por supuesto la más bonita del mundo, que es la camisa de nuestra selección”, concluyó Joel Sánchez.

13 años después, la revancha 2022

Ex Chivas del Guadalajara vs Ex Indios de Juárez

Domingo 26 de junio

12:00 pm

Estadio Benito Juárez

Para recordar…

Clausura 2009, Jornada 17

Domingo 10 de mayo

Indios 3, Chivas 1

Estadio Benito Juárez

Alineaciones en 2009

Indios: Humberto Hernández, Juan de la Barrera, Javier Malagueño, Syndey Balderas, Manuel Pérez, Tomás Campos, Marco Vidal (Julio Frías), Edwin Santibáñez, Juan Pablo Rodríguez (Javier Saavedra), Juan Curbelo, Ezequiel Maggiolo (Héctor Giménez). Suplentes: Alonso Jiménez, Javier Saavedra, Edwin Hernández, Jorge Echavarría, Washington García, Héctor Giménez, Julio Frías.

Chivas: Luis Michel, Aarón Galindo, Omar Esparza, José Magallón (Patricio Araujo), Mario de Luna, Gonzalo Pineda, Ramón Morales (Omar Arellano), Xavier Báez, Alberto Medina, Javier Hernández (Carlos Ochoa), Edgar Solís. Suplentes: Víctor Hernández, Patricio Araujo, Juan Mendoza, Omar Arellano, Jesús Padilla, Jared Borgetti, Carlos Ochoa.

-Con ese resultado, los Indios de Juárez calificaron a la liguilla en la última jornada y al mismo tiempo eliminaron a las Chivas y al América

-Una jornada antes, Indios se había salvado del descenso al derrotar como visitante a Cruz Azul

-En ese torneo el equipo juarense llegó hasta semifinales, donde fue eliminado por Pachuca