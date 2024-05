Habrá presencia juarense en juego de softbol de los hermanos Jones

Con la presencia de beisbolistas y luchadores juarenses, los hermanos paseños Aaron y Alvin Jones llevarán a cabo el jueves 27 de junio en el Southwest University Park la tercera edición del juego de softbol a beneficio de su asociación A&A All the way.

Este año, los beisbolistas de Indios Emilio Guerrero (activo) y Jorge Barraza, así como los luchadores Pagano, Zafiro y Miss Kath, acompañarán a los hermanos Jones en este partido anual.

Además, en los siguientes días se anunciará a los jugadores, exjugadores y otros deportistas, amigos de los Jones, que formarán parte de los equipos que se medirán en este partido benéfico.

Luego de siete temporadas con los Empacadores de Green Bay en la NFL, Aaron cambio este año de aires al firmar un contrato por un año con los Vikingos de Minnesota.

El jueves 27 a las 6:30 pm, el evento comenzará a las 6:30 pm con un derby de jonrones seguido del juego de softbol a las 7:30 pm. Durante el partido habrá actividades para toda la familia que incluyen una subasta silenciosa y productos exclusivos.

Un día después, en el campo de la Burges High School tendrá lugar el campamento de habilidades para niños y jóvenes, dirigido personalmente por Aaron y Alvin, así como algunos de sus amigos.

Desde 2017, la familia Jones ha trabajado con empresas, individuos y organizaciones deportivas recreativas locales para organizar campamentos de futbol americano gratuitos que enseñan habilidades básicas de este deporte, inspiran confianza y promueven la unidad y la diversidad dentro de la comunidad.

En 2023, la familia Jones se asoció con el jugador de la NBA George Hill para organizar un campamento de basquetbol gratuito. Este verano, ambos campamentos serán el viernes 28 de junio en la Burges High School.