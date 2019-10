Habrá nuevo jurisdiccional

Vientos de cambio soplan en la Zona Uno de Beisbol, ya que Fernando Uviña desconoce si continuará como jurisdiccional de la misma, luego que ayer no se presentó a una junta que organizó la Asociación Estatal de Beisbol (AEB) en la capital del estado.

Francisco Javier Fierro, titular de la Liga Estatal y de la Asociación Estatal de Beisbol, fue tajante y aseguró que habrá cambios en la jurisdicción de la citada zona y que pronto entablará pláticas para determinar a la persona que ocupará el cargo y relevará a Uviña.

“Sí, va a haber cambio de jurisdiccional, vamos a platicar con el presidente municipal de Ciudad Juárez –Armando Cabada– para que él proponga a una persona que crea que debe estar al frente”, explicó Fierro Flores.

Originalmente la reunión que trataría temas generales, entre ellos la transparencia de los recursos que se le otorgaron a la asociación por patrocinios; se había programado para el miércoles 9 del mes en curso, pero Fierro, adelantó la fecha y citó ayer a cada uno de los diez jurisdiccionales a las oficinas de la AEB, en Chihuahua.

El jurisdiccional de la Primera Zona aseguró que no se le había notificado la suspensión de la reunión del miércoles y el cambio de fecha.

“No he recibido la notificación de ‘Javi’ (Fierro, sobre la suspensión de la reunión). Estoy esperando precisamente esa junta (del miércoles) para ver qué va a proceder, no sé si ya no me van a notificar, estoy con la incertidumbre de saber si voy a continuar o no”, dijo Uviña.

Fierro informó y comprobó que se les había notificado a todos los jurisdiccionales sobre la reunión de ayer, incluso proporcionó a este medio vía whats app un audio de Uviña en el que le explicó el motivo de su ausencia en la referida junta.

“‘Javi’, ya te quedé mal, me regresaron de la carretera, a las 11:00 tenemos una reunión en el Municipio con –Armando- Cabada y me echaron para atrás”, dijo el jurisdiccional de la Zona Uno en el citado audio al dirigente.

A la reunión de ayer asistieron todos los jurisdiccionales, con excepción de Nuevo Casas Grandes, Jiménez y, por supuesto, Ciudad Juárez.

En la junta se informó lo que sucedió y sucede con los fondos que recibe la liga por patrocinios, luego de que algunos jurisdiccionales exigieran un ejercicio de transparencia por parte de la AEB para explicar lo que ocurre con dicho presupuesto.

Uviña negó que él fuera uno de los que solicitó el ejercicio de transparencia. “Personalmente yo no, pero en toda liga organizada debe existir eso”, declaró.

En cambio, Fierro mencionó que los tres jurisdiccionales ausentes en la reunión de ayer son quienes han exigido insistentemente dicho ejercicio de transparencia.

“Ellos son los que están haciendo el relajo, sobre todo Ciudad Juárez, primero el jurisdiccional y luego el administrativo Óscar Montes, no vinieron a la junta y son los que me están cuestionando lo del patrocinio”, dijo.

Además, Fierro recalcó que Montes, lo culpó a él y a la AEB por la derrota de los Indios en la final ante Delicias.

“Ahora resulta que él me echó la culpa por la derrota de Juárez, que yo lo traicioné porque quería que metiera a otro umpire, yo sólo metí a uno profesional, yo eso lo decido, no él”, explicó.

Finalmente, el titular de la Liga Estatal de Beisbol, informó que los Indios de Juárez tienen una deuda aproximada de 370 mil pesos por comisión de boletaje a la propia AEB y que en caso de que no salden la deuda lo más rápido posible podrían recibir una sanción.

“Se tomarán cartas en el asunto. Juárez es la única zona que no ha pagado, están exigiendo, pero no han pagado.

Ya se mandó un documento a Gobierno del Estado para que tome cartas en el asunto y nos apoyen”, informó Fierro.