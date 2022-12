Habrá guerra

Miguel ‘Mickey’ Román no le dio mucha importancia al hecho de que Darvin ‘El Escorpión’ Galeano, su rival de mañana, dijo que lo conoce muy poco y el juarense se limitó a responder que va a tener la oportunidad de conocer sus puños, al tiempo que la también fronteriza Diana ‘La Bonita’ Fernández declaró que si la panameña Nataly ‘La Guerrera’ Delgado quiere guerra, guerra va a tener.

Mañana, el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos será testigo de la cartelera boxística que presenta Promociones del Pueblo, en asociación con BXSTARS, a partir de las 5:00 pm.

“Para ser sincero, la verdad muy poco tenía conocimiento de ‘Mickey’ Román, cuando me avisaron sobre la pelea, bueno, empecé a preguntar ‘con quién’, y de verdad que empecé a investigar y me di cuenta que era un boxeador muy aguerrido”, dijo el colombiano Galeano ayer en conferencia de prensa cuando se le preguntó qué era lo que sabía antes del boxeador juarense.

“Él conoce a los que quiere conocer, a mí no me conocía, pero el jueves va a tener la oportunidad de conocer mis puños, así que espero sea una buena pelea para mi público, ya que yo siempre me subo al ring a hacer mi trabajo, yo entrego alma y corazón para que la gente salga contenta, así que vamos por la victoria primeramente Dios”, fue la respuesta del ‘Mickey’, que tiene bastante lona recorrida en el boxeo profesional.

“Si viene con todo el muchacho, con muchas ganas, viene a la casa del rival, lo que no sabe es a dónde se metió, fue lo malo, no sabe con quién se metió, pero este jueves primeramente Dios vamos a fajarnos en el ring, seguramente con la victoria para el Mickey Román”, agregó el juarense.

Galeano no se quiso quedar callado y adelantó que sin duda Miguel Román no lo olvidará por un buen rato.

“Va a decir ‘este joven vino aquí a mi casa a faltarme al respeto’, y bueno, aquí estamos, con la bendición de Dios que vamos a llevarnos esa victoria a Colombia y la verdad que se la dedico a Dios, a mi hija que la amo mucho y a toda la fanaticada de Colombia”, sentenció ‘El Escorpión’.

Apunta ‘Bonita’ Fernández a un título mundial

‘La Bonita’ Fernández declaró que cierra el año con otra pelea de corte internacional, que es la antesala para colocarse una vez más en los primeros lugares del rating y volver a pelear por un campeonato mundial.

“Obviamente tengo esta gran prueba enfrente y primeramente Dios a salir con la mano en alto este jueves. Ya saben que yo soy una boxeadora que se entrega al cien por ciento, doy todo lo mejor de mí y si guerra quiere, guerra va a tener.

“Eso me gusta, por eso me dicen ‘La Guerrera’, vamos a la guerra. Vamos a ver qué es lo que sucede, vine a su casa, me vine a meter en la boca del lobo confiada en mi preparación, confiada en las capacidades que tengo y arriba del ring es donde se muestra todo”, respondió la panameña.

“Primero lo primero y después lo segundo, lo primero es ganarle el jueves, demostrar que estamos hechos para grandes cosas, para que pronto vengan mejores oportunidades y seguir dejando en claro esta es mi tercera rival extranjera e igual, vamos a regresarla a su país con una derrota”, agregó Delgado.

-¿Crees que por estar en casa de ‘La Bonita’ estás obligada a noquear?

“Bueno, se nos mencionó que no, pero es mejor tratar de no dejar esa opción, sin embargo vengo preparada también para los 10 asaltos y que las cosas ocurran como tengan que ocurrir, simplemente eso”.