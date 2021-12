Habla 'Canelo' Angulo sobre su secuestro

Guadalajara.— Jesús "Canelo" Angulo habló por vez primera de lo que fue el secuestro que vivió el pasado 23 de septiembre.

El jugador de las Chivas fue privado de su libertad por unos momentos, pero para su fortuna, sus tres raptores decidieron dejarlo ir junto con su novia.

"Es lo peor que he vivido en mi vida, nunca me había pasado algo así en mi vida, ni siquiera me habían asaltado", dijo el volante ofensivo al podcast Entre compas.

Angulo ofreció detalles de cómo se dieron los acontecimientos.

"Fue en un Walmart de Zapopan. Era un día normal que fui con mi novia al súper, y en la salida nos atoraron, y querían el carro más que nada, venían tres personas armadas.

"Íbamos saliendo y cuando abro la puerta del carro para que se suba mi novia me agarran por detrás 2 güeyes, y uno ya se estaba subiendo al asiento del piloto, me agarraron por detrás, y le dije: 'ten la llave, llévatelo, no hay pedo'.

Me dijeron: 'No, súbete también', dije: 'pues ¿qué pedo?, a lo mejor se confundieron'. Ya cuando se subieron me dijeron: 'no le va a pasar nada a tu novia, sólo queremos el carro', y dijimos 'pues a huevo'.

"Ahí nos trajeron arriba del carro y todo el rollo. Ya hasta llegó un momento que se filtró la nota arriba (de los portales), y un chin... de medios y todo el rollo, y ya como que ellos dijeron: 'hasta aquí la dejamos', y nos dejaron.

"Como que nos llevaban a un lado para dejarnos ahí y llevarse el carro, pero llegó un momento en que había muchas patrullas, y ahí nos soltaron.

"Ya ellos pusieron en parking el carro, se fueron corriendo, y nosotros nos quedamos ahí. Se bajaron y mi novia y yo nos quedamos agachados como cinco minutos, nos bajamos, y nos habían dejado en una callecita, el carro en horizontal y le dijimos a un bato que nos acababan de asaltar. Dejamos el carro ahí porque yo andaba bien cagado, qué tal si volvían por el carro, y pues si lo querían que se lo llevaran.

"Mi novia (...) paró a un carro y le dijo que nos acababan de asaltar, que era novia del "Canelo" Angulo para que se dieran cuenta que sí era cierto, y el bato no sabía, pero se portó a toda madre, se la rifó".

Angulo narró que lo pasó por su mente al momento de ser interceptado.

"Yo pensé de todo (...). Yo le decía a mi novia que todo iba a estar bien. Pero llegó el momento en que se pusieron nerviosos, que no sabían qué hacer, y ahí otra vez me entró el cagazón, empecé a pensar de que sí me querían secuestrar, a lo mejor quieren el puro carro, o me van a matar, se te pasa todo por la cabeza, es una sensación muy culera, mi novia venía rezando.

El "Canelo" dijo que por el momento no desea tener seguridad privada.

"En el club me dijeron que me ponían seguridad, y sí se dan sus rondines, pero no me llama la atención traer guardaespaldas porque no me considero alguien famoso. No lo descarto en algún momento, pero por ahora no", puntualizó.