Una temporada de hazañas y logros es la que está viviendo la juarense Marian Ovalle con el equipo de voleibol femenil de UTEP en la NCAA, pues la fronteriza puede presumir que ha llegado a los mil remates como deportista universitaria en Estados Unidos y además se prepara para jugar las semifinales del National Invitational Volleyball Championship (NIVC) contra South Florida este domingo, a partir de la 1:30 pm en el Memorial Gym de El Paso, Texas.

“Me siento muy feliz y orgullosa, luego de mi paso en NM (New Mexico Military Institute) este ha sido un gran año, de mucha experiencia y sacrificios”, declaró Ovalle.

El pasado 1 de diciembre la fronteriza logró sumar mil remates como atleta colegial, una de sus especialidades sobre la duela para darle puntos a sus equipos.

“Llegar a los mil kills (remates) ha sido extraordinario, no lo hubiera hecho si no fuera por todas mis compañeras de equipo, que me ayudaron, me apoyaron, siempre han estado a mi lado, siempre me retaron para que lo lograra”, externó la voleibolista de 21 años.

Las Mineras han respondido el apoyo de la afición fronteriza en el Memorial Gym, pues por primera ocasión lograron vender toda la taquilla para un partido, que fue el de los cuartos de final del NIVC, el pasado miércoles contra Clemson, UTEP se impuso 3-1 ante 3 mil 271 aficionados para avanzar a las semifinales que están por jugar mañana.

“Estamos recibiendo mucho apoyo, tanto de El Paso como de Juárez, y los invito a todos si tienen oportunidad de venir a ver los juegos. Tenemos esa ventaja de jugar aquí en casa, con la gente y nuestra familia que nos apoya”, comentó Marian.

La fronteriza está por terminar su etapa como jugadora del equipo de voleibol sala de UTEP, ya que está cursando su cuarto año como universitaria, pero aún podrá representar a las Mineras en el voleibol de playa durante su quinto año, en 2024.

“Quiero seguir jugando voleibol, quiero continuar mi carrera y regresar a ser convocada por la Selección Mexicana”, dijo sobre sus principales objetivos el próximo año.