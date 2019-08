Gusta de altas metas y grandes retos

A pesar de tener una larga lista de galardones a su corta edad, los retos para la racquetbolista juarense Ximena Barraza no cesan y busca superarse cada año. Luego de coronarse en el Campeonato Nacional 2019 en Monterrey, Nuevo León, ahora buscará ser campeona mundial en singles y dobles en Costa Rica 2019, que se desarrollará del 9 al 17 de noviembre.

Con tan sólo cuatro años de experiencia en el racquetbol, la deportista de 11 años jugará su tercer Campeonato Mundial de esta disciplina de manera consecutiva. En las dos experiencias anteriores ha logrado subcampeonatos y un título en dobles.

“El objetivo es quedar en primer lugar en mi categoría en las dos modalidades (singles y dobles). Ahora sí vamos a ser campeonas en las dos, esperemos”, comentó la atleta fronteriza.

María José Franco, racquetbolista de San Luis Potosí, es la deportista que hará dupla con Barraza Ozaeta en la modalidad de dobles en Costa Rica; la atleta fronteriza podría convertirse en bicampeona mundial en dobles.

Para obtener su boleto a la justa mundialista Zara Ximena tuvo que enfrentarse en un round robin a cinco racquetbolistas del país, a las que derrotó sin problema para terminar la competencia de manera invicta y proclamarse bicampeona nacional.

“Lo disfruté mucho porque ya era mi último año en 10, ya voy a brincar a 12. Significa un logro muy importante para mí”, destacó Barraza.

Ahora solamente resta prepararse para una nueva competencia internacional en noviembre y representar a México de la mejor manera. “Ya me voy a concentrar para el Mundial. A lo mejor salen otros dos o tres torneos aquí en Juárez para practicar y llegar bien al Mundial”, comentó.

El futuro y los objetivos son claros para Ximena, quien buscará aprovechar su talento nato para participar en una de las competencias más importantes del Continente Americano.

“Quiero llegar a los Juegos Panamericanos son lo mejor en el racquet, ya que no es olímpico. Quiero ganarlos porque sería la meta más alta”, explicó Barraza.