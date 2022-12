'Gullit' Peña otra vez sin equipo; sale del club VIDA

Ciudad de México.- Carlos 'Gullit' Peña nuevamente se quedó sin equipo tras ser baja del club VIDA, equipo de primera división de Honduras.

A través de redes sociales, VIDA agradeció el profesionalismo de Peña luego de permanecer alrededor de cuatro meses.

PUBLICIDAD

"Muchas Gracias Gullit! Queremos agradecer por su entrega y profesionalismo defendiendo los colores de nuestro club a Carlos 'Gullit' Peña. Muchos éxitos en su próximo proyecto", escribió el club en Twitter.

En agosto, el futbolista de 32 años, se incorporó al club VIDA tras salir del equipo Antiguo de Guatemala, donde jugó ocho meses.

"Me motivó venir al Vida por el proyecto que tienen, me enamoré de ello, así como de la afición... querer guardar una estrellita en el equipo. Ellos (directivos) son gente de bien, el proyecto es con visión y que van para adelante, algo que siempre ha sido así en mi carrera.

"Tengo mucha experiencia para enseñarle a los jóvenes y sigan aprendiendo a mí como lo he hecho en todos los equipos donde he estado. En todos los equipos donde he estado siempre di todo, no me guardo nada", dijo, en ese entonces, 'Gullit' Peña.

Su participación fue de 124 minutos en un total de cinco partidos, siendo únicamente en la jornada 18 donde destacó todo el juego.