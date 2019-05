Guerreros de Golden State. Asumen nuevo desafío

Oakland, California — Después de cuatro años consecutivos de enfrentar a LeBron James y Cleveland en la final de la NBA, los bicampeones Guerreros consideran refrescante el toparse con un nuevo rival.

“Sí, seguro”, dijo Shaun Livingston con una sonrisa por encarar a los advenedizos Raptors, “Seguro, lo dejaremos ahí”.

Respecto a Toronto, finalmente un equipo nuevo es el mejor del Este. Y los jugadores de Golden State están motivados por esta final que luce nueva –al menos al 50 por ciento–.

“Me encanta”, señaló Stephen Curry anteayer tras la práctica para diseñar el plan de juego de cara al primer partido de la serie mañana en Toronto.

Los entrenadores de los Guerreros se reunieron el domingo para la preparación una vez que conocieron a su oponente, mientras los jugadores disfrutaban un día libre. Golden State está bien descansado después de cerrar la barrida sobre Portland en la final de la Conferencia del Oeste el 20 de mayo, lo que dio a los Warriors nueve días completos entre partidos.

Toronto ganó la final de la Conferencia Este con una victoria en el sexto juego el sábado frente a Milwaukee.

Ciertamente éstos no son los conocidos Cavaliers.

“Esa fue la excepción. Esta es más la regla”, comentó el entrenador Steve Kerr.

“No se supone que juegues contra el mismo equipo cada año. Así que eso fue una etapa especial, una rivalidad especial y estamos emocionados de estar de regreso. Cleveland se fue y su equipo se desbarató. LeBron dejó el Este y, con ello, las cosas quedaron muy abiertas”.

“Fue un gran recorrido a lo largo de esos playoffs del Este para Filadelfia, Boston, Milwaukee, Toronto, todos grandes equipos, la calidad de juego fue algo qué observar. Obviamente Toronto emergió como el mejor equipo del Este y fue bien merecido”, dijo Kerr.

“La escena de la otra noche también fue increíble de observar. Los fanáticos en Toronto han sido increíbles durante los años. He comparado esa arena con la Oracle muchas veces. Cuando estuve transmitiendo ambos, Raptors y Warriors, eran realmente malos e incluso cada vez que fui a cualquiera de esas arenas había esta energía orgánica que se sentía muy parecida, demasiado similar. Y hay un amor genuino por el deporte en ambas regiones”.

No hay oportunidad de que Golden State se sienta complaciente preparándose para el mismo rival otra vez en su búsqueda del tricampeonato.

Esta es también la última celebración para la arena Oracle, antes que los Warriors se muden al otro lado de la bahía, al nuevo Chase Center para la próxima temporada.

“Me gusta el reto y el desconocimiento de este tipo de agenda y flujo. Hemos estado ahí antes, hemos experimentado mucho y creo que esto es algo que somos capaces de hacer”, consideró Curry.