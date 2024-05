¡Guerra civil!

Con Luis Payán en la loma de los disparos, los Indios de Juárez visitan este viernes a los Dorados de Chihuahua, en el debut de ambas novenas en la temporada 2024 del Campeonato Estatal de Beisbol, que ayer empezó con tres partidos.

Ricardo ‘Bacatete’ Fernández, manager de la tribu fronteriza, señaló durante la semana que quiere seguir con la misma temática de jugar sin error.

“Creo que me voy a ir con lo más defensivo que hemos tenido, sin perder ni menospreciar el bateo, que como de todos es sabido aquí son muy explosivos, entonces estoy seguro de que vamos a tener buenos resultados en Chihuahua”.

En cuanto a la expectativa que hay con el equipo juarense, ‘Bacatete’ dijo que todavía no podría decirlo porque no ha visto a las otras escuadras.

“Pregúntame en la sexta jornada cuando ya haya enfrentado a todos los equipos, ya voy a tener una idea, un concepto de cómo vamos a estar al haberlos enfrentado y ver el potencial también de ellos”.

-¿A Dorados ya los ha visto?

“Los he visto en videos de juegos de práctica, pero son partidos en los cuales pues no meten a su gente al cien por ciento, los pitchers también te tiran dos, tres entradas, pero es un equipo muy competitivo, muy completo y pues sobre todo que ahí tiene a toda la gente de los de Liga Mexicana que están haciendo ajustes para arriba y para abajo, pero no me quiero guiar por el nombre, quiero guiarme por el compromiso y la responsabilidad de nosotros”.

El lunes pasado, los Indios anunciaron la baja de Carlos ‘Hulk’ Díaz por una fuerte lesión en la rodilla, situación que casi de última hora movió las piezas en el esquema del ‘Bacatete’.

“Primeramente hacer una oración por su salud, es un tipo muy importante, dos años campeón de bateo claro que cala y que duele, entonces pues necesitaremos hacer ajustes, tenemos gente para más. Sigala ha hecho muy buen trabajo, es un tipo de mucha experiencia y hay gente que lo puede suplir... pero sacarle el mejor provecho a lo que tenemos”.

Finalmente, Ricardo Fernández aclaró que los jugadores que por ahora no integran el roster de 30 elementos no serán cortados y los tendrán en prácticas.

“Que esperen su oportunidad, vamos a tener gente preparándolos, no se les va a cortar, van a estar activos en preparación para que cuando se les requiera estén al cien y no empiecen de cero, van a estar en prácticas y van a estar en un acondicionamiento físico para seguir las labores”.

Tome nota

Campeonato Estatal de Beisbol 2024

Jornada 1

Para hoy

Dorados vs Indios

7 p.m.

Estadio Monumental

Para mañana

Dorados vs Indios

6 p.m.

Estadio Monumental

Roster Indios de Juárez

Bateadores

Christian Yahir Almanza Aldaco

Isaac Noel Carrasco Méndez

Kevin Zamudio Ide

Cristian Leonardo Pacheco de los Santos

Adolfo Isaac Valdez Villavicencio

Giancarlo Adrián Servín

Francisco Javier Encinas Bernal

Eudor García Pacheco

Óscar Orlando Ramírez Castañeda

Diego Orlando Sigala Galván

Julio César Pacheco Alday

Óscar Alberto Aragonés Ríos

Yahir José Gurrola Rivera

Carlos Rodríguez Mota

Carlos Daniel Mauldín Valenzuela

Kevin Antonio Saucedo Meza

Ethiel Esquivel Cruz

Lanzadores

Víctor Ulises Morales Valdés

Alejandro Carrillo Espinoza

Randy Gálvez Gutiérrez

Vidal Sotelo Rivera

Axel Eduardo Sauceda Iriarte

José Emmanuel Gómez Flores

Manuel Partida Valenzuela

Edwin Alberto Zamudio Ide

Andrés Ledezma Galaz

Luis Armando Payán Monreal

Darío Emmanuel Gardea Acosta

Aarón Alejandro Aguilar Quiroga

Alan Mundo Sáenz

Cuerpo técnico

Ricardo Fernández García

José Luis Baca Juárez

José Manuel Hernández Soto

Irving Ruiz Olivas

José María Muñoz González

Iván Gallegos Rodríguez

Manuel Soto Moncada

Eduardo Aguirre Avitia

Reyes Alejandro Ayala Flores