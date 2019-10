Gremio del futbol mexicano externa apoyo a Veracruz

Ciudad de México.- Un puñado de futbolistas y entrenadores de la Liga mexicana externaron ayer su apoyo a los jugadores del equipo Veracruz de la máxima categoría, quienes atraviesan por momentos difíciles en medio de una crisis por falta de pagos que los han orillado a amenazar con parar su partido de la 14ta fecha del torneo Apertura.

De acuerdo con Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFPRO) jugadores de la primera plantilla le externaron que algunos tienen hasta seis meses sin cobrar su sueldo, mientras que otros tuvieron que sacar a sus hijos de las escuelas o buscar nuevo hogar por no poder pagar sus cuentas. Juntos determinaron no jugar el partido del viernes ante el campeón Tigres, programado para disputarse en el Estadio Luis ‘Pirata’ Fuente del puerto mexicano.

“Ahora estamos de este lado y somos afortunados, pero en cualquier momento te toca estar del otro y lo que quieres es que te apoyen tus compañeros de trabajo y así lo vamos a hacer, vamos a apoyar la decisión que ellos tomen, si deciden no jugar, los apoyamos porque es momento de demostrar que estamos unidos”, dijo el volante de Chivas, Isaac Brizuela. “Sería lo mejor (parar) tiene que ser un pacto fuerte que se pare la Liga y se puedan solucionar estos problemas”.

La última vez que un equipo no se presentó a disputar un encuentro fue en el Apertura 2004, cuando el mismo Veracruz, se negó a enfrentar a Jaguares de Chiapas. El empresario Rafael Herrerías, quien entonces era el propietario de los Tiburones Rojos, tomó la medida en protesta por el calendario asignado a su equipo.

El presidente de la Liga mexicana, Enrique Bonilla dijo que no pueden apoyar económicamente a los jugadores porque no han recibido una querella oficial y advirtió que si el equipo no se presenta al partido descendería a la segunda división.

Bonilla visitó al equipo en el vestuario y platicó con jugadores para hacerles saber lo importante que era presentar una denuncia por falta de pago, el único camino para activar un fondo de la Liga para esos casos.