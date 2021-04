Cortesía Archivo / El Diario

Jugar dos torneos con los Bravos de Juárez fue suficiente para que el mediocampista del Atlético de San Luis, Juan David Castro, se sintiera como en casa durante ese tiempo, y que volver a pisar suelo fronterizo, aunque haya sido por unas horas, lo hiciera sentir contento por los gratos recuerdos que tiene de estas tierras norteñas.

Nacido en Veracruz hace poco más de 29 años, David Castro llegó a los Bravos procedente de San Luis para el torneo Apertura 2016, cuando el equipo todavía jugaba en Liga de Ascenso, y defendió al FC Juárez hasta el Clausura 2017.

“La verdad que contento, siempre es bonito venir a donde lo trataron a uno muy bien y lo hicieron sentir como en su casa, y la verdad muy contento”, declaró Castro un día antes del partido que los potosinos perdieron con los Bravos 2-1 en la jornada 14 del Clausura 2021 de la Liga MX.

Aquel verano del 2016 era la primera ocasión que Castro estaba en Ciudad Juárez y desde su arribo quedó sorprendido por el trato que recibió.

“Era la primera vez que visitaba Juárez y me sorprendió mucho el trato que me tuvieron desde el primer día, la verdad que toda la gente, desde directivos, doctores, todo el plantel, me hicieron sentir como en casa. La verdad que fue una experiencia muy bonita, creo que estuvimos a un paso de conseguir el objetivo y me quedo con unos bonitos recuerdos”.

Aunque era más de estar en la casa con la familia, durante el año que vivió en esta ciudad David Castro recuerda que conoció varios lugares, como el Parque Central, los centros comerciales y en especial varios restaurantes.

“Todo muy bien, una gente muy servicial y nos trataron muy bien”.

-¿Cómo te trato el clima en ese tiempo?

“El clima muy bien, estuvo tranquilo, no me tocaron los fríos más fuertes, lo disfrutamos y tratamos siempre de dar lo mejor”.

Castro comparte que también dejó muchas amistades en esta frontera y siempre es agradable verlos, saludarlos y poder platicar un ratito con ellos, pues son personas que siempre le brindaron su apoyo.

-¿Cómo fue para ti el 2020?

“Un año de mucho aprendizaje, la verdad que fue una situación muy complicada, que todos nos tuvimos que unir, cuidarnos unos a otros, sabiendo que nos teníamos que quedar en casa. Fue una enseñanza muy dura, pero la gente siempre se comportó a la altura”.

-¿Qué le está faltando al San Luis este torneo para tener mejores resultados?

“Yo creo que se viene haciendo un gran trabajo, tenemos un gran plantel que siempre da el máximo y todo, pero a veces uno se queda con esa espinita de que trabajamos bien y los resultados no se han dado y de eso vivimos, de resultados”.