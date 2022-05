Grandes esperanzas para Indios

El Estadio Juárez abre sus puertas esta noche para que se cante el ‘¡play ball!’ y se ponga en marcha la temporada 2022 de la Liga Estatal de Beisbol, que para los Indios de Juárez significa empezar una vez más con la ilusión, la esperanza, el sueño y el anhelo de que se este año sí se pueda acabar con la sequía de más de 20 años sin levantar el trofeo de campeones.

Mineros de Parral es el primer rival para los juarenses, a quienes se medirán hoy y mañana a partir de las 7:30 pm, para después viajar a Chihuahua y jugar contra los Dorados el sábado.

PUBLICIDAD

Ésta es la edición número 84 del torneo estatal, incluidos los que se jugaron antes de 1957, cuando se formó la Asociación Estatal, y tomando en cuenta que en tres años no se ha celebrado la competencia: 1945, 1992 y 2020.

Empatado con Cuauhtémoc, Ciudad Juárez ocupa el cuarto lugar en títulos ganados (11), renglón que encabezan los Mineros de Parral con 27, mientras que Delicias llega como el bicampeón defensor y lo ha ganado en 15 ocasiones, igual que los Dorados de Chihuahua.

Solamente dos novenas, de las 10 que integran la Liga Estatal de Beisbol (LEB), no han podido levantar una sola vez el anhelado título: los Soles de Ojinaga y los Rojos de Jiménez.

Los Indios son dirigidos este año por el manager Guillermo Armenta, que viene de ocupar el puesto directivo en los Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Beisbol.

“Tenía rato que no estaba en el campo y es muy especial, es una sensación muy bonita. Para mí es una tremenda adrenalina y me siento como si fuera a jugar las paradas cortas. Estoy en Juárez y muy agradecido. La verdad, estoy muy contento de estar aquí. Mi familia también está muy contenta. La gente tiene mucha expectativa del equipo”, declaró el manager oriundo de Parral.

Armenta adelantó que la escuadra fronteriza va a jugar ‘un tremendo beisbol’ contra Parral hoy y mañana.

“Indios va a ir lejos y seguimos muy enfocados en nuestro trabajo. Este equipo está para ser primer lugar y eso es lo que vamos a buscar, no vamos a jugar al octavo ni al séptimo, vamos a jugar a primer lugar porque tenemos beneficios –siendo primer lugar– y Juárez lo merece. El compromiso no es para estar a media tabla, este equipo es para estar en los primeros planos y a mí me gusta ganar hasta los spring training. Hay que ganar todo, desde inicio a fin, toda la temporada y convertir esto en un equipo ganador”, destacó Armenta.

Por su parte, el parador en corto Julio Pacheco señaló que a pesar de la larga sequía de títulos ellos no sienten presión, pues confía en el trabajo que han hecho para pelear por esa corona número 12.

“Creo que eso no nos da presión de nada. La gente puede mencionar lo que sea, pero si nosotros estamos implantados y concentrados en lo que queremos, nada de eso nos va a importar. Hay un trabajo que estás haciendo desde antes para lograr el objetivo que tenemos pensado desde hace tiempo. Son tres años que tengo aquí, que yo creo éste puede ser nuestro año”, comentó Pacheco.

Liga Estatal de Beisbol Chihuahua 2022

Lic. José Luis García Mayagoitia

Para hoy

Mineros de Parral en Indios de Juárez

7:30 pm

Estadio Juárez

Boletaje

Home VIP: $180.00

Home: $160.00

Palcos BB-CC: $170.00

1a base A: $150.00

1a base B: $135.00

1a base C: $145.00

1a base D: $130.00

3a base A: $150.00

3a base B: $135.00

3a base C: $145.00

3a base D: $130.00

Jardinese: $100.00

General: $40.00

Campeonatos por equipo

Parral: 27

Chihuahua: 15

Delicias: 15

Juárez: 11

Cuauhtémoc: 11

NCG: 2

Camargo: 1

Madera: 1