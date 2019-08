Goza el Rebaño calor de afición

Ciudad de México.- Una vez más, la afición del Rebaño demostró que “al Guadalajara lo salva su gente”.

Con esa frase, la Barra Insurgencia, la más numerosa de los rojiblancos en la CDMX, invitó a los seguidores de las Chivas a recibir al equipo ayer en el Aeropuerto de cara al duelo ante Cruz Azul, y posteriormente trasladarse al hotel de concentración para brindar una serenata.

La covivencia tuvo dos objetivos: celebrar el aniversario del grupo de animación capitalino y de paso picarle el orgullo a un plantel que ha lucido irregular en estas seis fechas y que puede dejar tranquilos a sus aficionados con un triunfo hoy en el Estadio Azteca.

“Se me pone la piel chinita. Nos hace querer demostrar más”, dijo Antonio Briseño, uno de los futbolistas más pasionales del Guadalajara.

Más de 200 seguidores arribaron al aeropuerto capitalino con trapos, bombos, platillos y pedazos de papel rojiblancos que fueron lanzados en el momento en el que los jugadores caminaron por el pasillo que hicieron los seguidores, mismo que en esta ocasión no se descompuso cuando vieron a sus ídolos.

Uno de los más solicitados fue Oribe Peralta, a quien la afición no había visto en la capital pues el “Hermoso” vivirá su primer duelo como rojiblanco en el Azteca.





Guarda Corona respeto a Boy

Del “Jefe” no se olvidan y por eso Jesús Corona, capitán de Cruz Azul, pide respeto para su exentrenador Tomás Boy, por más que La Máquina no conquistó nada bajo su dirección.

Boy estuvo poco más de un año al frente del conjunto cementero pero se fue tras malos resultados.

“Con respeto, Tomás, porque no le gusta que le digamos Profe, es un técnico que pasó aquí y trato de hacer las cosas lo mejor posible con el equipo, lamentablemente no se consiguió pero fue un profesional, la afición y nosotros le merecemos respeto”, explicó ayer guardameta.

“Tenemos una gran oportunidad de revertir esta situación, mejorar. Cada uno de nosotros esta consciente de ello y asumimos este reto. Aquí podemos reivindicar, enderezar el camino y qué mejor manera de hacerlo en casa, ante este gran rival y con nuestra gente”, agregó respecto al duelo de hoy ante el Guadalajara.