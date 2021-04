Goza el momento

Marco Tapia / El Diario

Contento por haber anotado su primer gol en Primera División, pero sobre todo por el triunfo que lograron los Bravos el viernes pasado, el mediocampista Francisco Contreras señaló que están motivados por esa victoria y espera un cierre espectacular de torneo para el equipo juarense.

Al minuto 62 del duelo contra Atlético de San Luis, Darío Lezcano entró al área por la derecha, mandó centro cruzado y Contreras sin marca aprovechó para mandar el balón al fondo de las redes y anotar el segundo gol de la noche para los Bravos, gol que el final significó el de la victoria.

“Si claro, mi primer gol, creo es algo que venía buscando, fue un sueño para mí, muy contento por el gol, pero sobre todo por la victoria, que el equipo la necesitaba, ya teníamos varios partidos que no ganábamos y esto nos da pa’ arriba”, declaró el jugador de 21 años de edad, nacido en Culiacán, Sinaloa.

“Te lo juro que no me la creía que había metido gol, pero muy contento por el equipo que ya necesita esa victoria, que veníamos buscando esa victoria, pero desgraciadamente no se nos daba y ahora se nos dio y muy contentos todos”, agregó el mediocampista.

Contreras compartió que desde antes del partido contra el equipo potosino los jugadores de Bravo se dijeron entre ellos que ese juego era de vida o muerte y que lo tenían que ganar sí o sí.

“El equipo la verdad se vio muy bien, hemos mejorado bastante y a demostrarlo el miércoles, a ganar otra vez. Se ha visto la mejoría, contra Cruz Azul jugamos muy bien, desgraciadamente al último minuto nos meten el gol, pero ahora con San Luis nos fue bastante bien, creo que lo que nos ha dado Poncho en los entrenamientos lo hemos dado en la cancha y nos hemos visto bastante bien.”

El jugador sinaloense mencionó que el triunfo sobre San Luis ya pasó y ahora están concentrados en los Tigres, rival al que consideró bastante complicado y al que le tienen que hacer sentir que Bravos es fuerte en casa.

“Nos queda el tema de la porcentual, de los seis puntos de Querétaro si ganamos allá, y creo que nos metemos ahí… ya nos quitamos lo de la multa y aparte nos metemos ahí a liguilla, creo”, dijo Contreras.

En el aspecto personal, el mediocampista considera que ha crecido bastante desde su llegada al equipo juarense, pues hay mucha diferencia entre la Liga de Ascenso y la Primera División, y aunque por momentos le ha costado, piensa que se ha consolidado mejor y se siente bastante bien.