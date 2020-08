Goodwin dice no; Hardison, titular de Mineros

Cortesía

El mariscal de campo de UTEP, T.J. Goodwin, publicó el domingo por la tarde en su cuenta de Twitter que había tomado la decisión de no jugar la temporada 2020 debido a la crisis sanitaria, para lo cual se apoyó en el recurso ‘Opt out de la NCAA’ al que se pueden apegar este año los estudiantes-atletas que prefieren no ver acción en la presente temporada, y luego de ya no haber asistido al entrenamiento del domingo.

Esa decisión ayudó para que el entrenador en jefe de los Mineros, Dana Dimel, diera la posición de mariscal de campo titular a Gavin Hardison a dos semanas de debutar contra la Universidad Stephen F. Austin en el Estadio Sun Bowl.

Se esperaba que este año Dimel echara mano de Goodwin y Hardison como lo hizo en temporadas anteriores con otros jugadores. Hardison tenía cierta ventaja para ser elegido el titular por la fuerza de su brazo, pero Goodwin tenía a su favor el ser más ágil y escurridizo. Apenas la semana pasada el entrenador Minero mencionó que no revelaría al mariscal titular hasta la semana previa al duelo inaugural, pero la decisión de Goodwin le ha facilitado las cosas.

“Después de platicar con mi familia y de mucha oración, he decidido ejercitar mi opción ‘Opt out de la NCAA’ para la temporada 2020 durante esta pandemia mundial. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero debido a razones personales, es lo que siento que es mejor para mí como persona y jugador. Le deseo lo mejor a mis hermanos esta temporada y tengan confianza que el resurgimiento minero seguirá cobrando vida…”, publicó Goodwin el domingo por la tarde en su cuenta de Twitter.

La opción ‘NCAA Opt Out’ fue diseñada para atletas que no se sienten cómodos este año en los deportes universitarios por la contingencia sanitaria y les da la oportunidad de permanecer con una beca y continuar su educación en su respectiva universidad sin tener contacto con su equipo. Después de la temporada, estos jugadores podrían regresar al programa y mantener su elegibilidad para el 2021.

El año pasado, Hardison debutó con el uniforme de UTEP contra los Blazers de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB), donde completó 16 de 37 envíos para 222 yardas y una anotación. También vio acción en el último juego de la temporada contra los Búhos de Rice con 11 pases completos de 24 intentos para 113 yardas. En general, cerró el año con 27-61 en pases lanzados y 335 yardas.

Hardison, originario de Hobbs, Nuevo México, se había encargado de la mayor parte de las repeticiones del primer equipo en los últimos días de entrenamiento, por lo que ahora los obtendrá todos con menos de dos semanas para el inicio de la temporada.

“Es importante para él comenzar a asumir el rol de eso y tener ese rol inequívocamente”, dijo Dimel. “Creo que nuestro equipo se fortalecerá bastante bien de eso”.