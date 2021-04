González hace equipo

Archivo / El Diario

El delantero juarense Bryan González vivió una nueva experiencia como seleccionado nacional al haber estado concentrado del 22 al 29 de marzo anteriores con el Tri Sub-20 en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Ciudad de México.

De esta manera el delantero mantiene su formación no solamente con los Tuzos del Pachuca, sino también con las selecciones menores, pues ya formó parte de la Sub-17, con la que representó a México en el Mundial de Brasil 2019.

“Muy contento. Como siempre, venir a Selección será un orgullo y una gran motivación”, comentó el futbolista fronterizo a través de un mensaje de texto.

Bryan y el resto de los convocados a esta selección iniciaron la concentración el 22 de marzo y durante una semana trabajaron bajo las órdenes del entrenador Raúl Chabrand.

El 26 del mes pasado, el Tri Sub-20 disputó el primero de dos partidos amistosos con Guatemala y, aunque no fue titular, Bryan vio acción en ese juego que terminó con empate a un gol. Ozziel Herrera anotó por México al minuto 11 y Damián Arévalo empató al 50.

Los juveniles se volvieron a enfrentar a Guatemala el lunes de la semana pasada y en esa ocasión México ganó 3-1 con goles de Jordan Carrillo, Ramón Juárez y Alejandro Andrade. Por los chapines descontó Mathius Gaitán. Bryan también tuvo participación en ese juego.

“Gracias a Dios otra vez jugué, me sentí muy bien jugando, poco a poco voy agarrando más confianza en el grupo y creo que la concentración me viene muy bien porque como siempre son experiencias nuevas y voy aprendiendo cada vez más. Es una competencia nueva y me da mucho gusto poder estar ahí para mejorar mi nivel y poder seguir poco a poco en busca de mi objetivo principal, que es consolidarme en Primera División”, declaró el jugador de 17 años de edad.

Tras ese segundo partido los seleccionados rompieron filas y cada jugador regresó a su equipo. Este fin de semana, el delantero juarense vio acción con la Sub-20 de Pachuca, que empató a cuatro goles en su visita a los Pumas. González jugó 79 minutos.

En la final del Mundial Sub-17 de Brasil 2019, Bryan anotó de cabeza el gol que puso arriba a la Selección Mexicana sobre Brasil al minuto 66, pero un polémico penal y una desatención defensiva permitieron que Brasil le diera la vuelta al marcador y evitara que México ganara su tercer Mundial en esta categoría.

En la Primera División hizo su debut con los Tuzos en octubre del año pasado durante el Apertura 2020. También tuvo participación en la liguilla de ese torneo contra los Pumas, pero no pudo evitar que Pachuca fuera eliminado.

En el presente Clausura 2021 ha visto acción en cuatro partidos con el primer equipo de los Tuzos, el primero de ellos ante los Bravos de Juárez en la jornada 1, cuando entró de cambio en el minuto 83, mientras que en las fechas siete y ocho fue titular ante las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América respectivamente.

Nombre: Bryan Alonso González Olivan

Equipo: Tuzos del Pachuca

Posición: Delantero

Fecha de Nac.: 10 de abril del 2003

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 17 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 75.1 kg

Debut Liga MX: 30 de octubre 2020, Tijuana vs Pachuca

Números en el Clausura 2021 Liga MX

Juegos jugados 4

Titular 2

Minutos 141

Goles 0

Autogoles 0

Amarillas 0

Rojas 0