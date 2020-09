Golpes que ayudan

Associated Press

Mike McCarthy perdió en su debut como entrenador de los Vaqueros de Dallas, en parte debido a una curiosa decisión en la cuarta oportunidad para anotar que no funcionó.

Aunque podría haberse ganado al mariscal con esa medida.

El pase de Dak Prescott hacia el novato receptor CeeDee Lamb abarcó 2 yardas en la cuarta oportunidad para anotar y 3, aunque un corto gol de campo le pudo haber impedido a Dallas, aun en el cuarto período, una derrota por marcador de 20-17 ante los Carneros de Los Angeles.

Ahora, los Vaqueros, que tienen un récord de 0-1, verán si esa derrota a corto plazo puede convertirse en una ganancia a largo plazo, empezando el domingo con un partido inaugural en casa en contra de Atlanta, que también tiene una marca de 0-1.

“Me fascina la agresividad”, comentó Prescott. “Creo que fue el punto en el partido, que si lo hubiéramos hecho en la primera oportunidad para anotar y llevar el balón hasta la zona de anotación, hubiéramos tenido un partido totalmente diferente. Creo que fue una oportunidad para aprovechar el momento, me fascinó el señalamiento de la jugada pero no pudimos ejecutarla”.

Para los fanáticos de Dallas, hubo cosas además de la debatible decisión del entrenador que se vieron muy parecidas al final del período que pasó Jason Garrett en el equipo: una defensa que no pudo mantenerse a la par desde el principio y una ofensiva que no pudo impulsar la jugada al final.

Los Vaqueros podrían argumentar que se trató de una gran jugada con un pase largo de Prescott hacia Michael Gallup que los colocó en posición de lograr por lo menos un gol de campo en los últimos segundos. Gallup recibió instrucciones de realizar una interferencia del pase ofensivo en contra de Jalen Ramsey.

“Ellos le van a llamar como ellos quieran, pero tenemos que seguir jugando”, dijo Gallup.

Lo que está funcionando

Ezekiel Elliott realizó dos anotaciones para Dallas y terminó con 96 yardas de acarreos y 31 de recepciones. Es el primer jugador de los Vaqueros que ha realizado un acarreo y una recepción para anotación en el partido inaugural. Hubo muchos intentos –un total de 25: 22 acarreos y tres atrapadas– aunque una de las dudas fue la manera en que su papel hubiera evolucionado bajo la dirección de McCarthy, tomando en cuenta el historial del entrenador con los mariscales.

En lo que necesitan ayuda

Los Vaqueros jugaron desde atrás durante casi toda la primera mitad debido a que no pudieron defenderse de los pases de pantalla. Aunque Dallas pudo manejar eso a medida que fue avanzando el partido, los Carneros tuvieron muchos terceros intentos para anotar más cortos debido al uso efectivo de las jugadas de pantalla.

Lo que tienen suficiente

Aldon Smith realizó una captura y empató con el apoyador Jaylon Smith en el liderazgo del equipo con 11 tacleadas en su primer partido desde el 15 de noviembre del 2015, con los Raiders.

Smith había sido suspendido debido al abuso de sustancias y problemas legales. Si Smith sigue mejorando, Everson Griffen y DeMarcus Lawrence podrían tener más espacio para afectar al mariscal.

Lo que les falta

La eficiencia en el tercer intento para anotar en ambos lados del balón contribuyó más que nada a esta derrota. Los Vaqueros estuvieron entre los mejores en ambas categorías el año pasado. En contra de los Carneros, Dallas convirtió sólo tres de 12 terceros intentos para anotar, mientras que Los Angeles logró 9 de 15.

Lesionados

El ala cerrada Blake Jarwin tiene roto el ligamento anterior cruzado después que su rodilla derecha se torció mientras corría una ruta, dando por terminada su temporada. El apoyador Leighton VAnder Esch se rompió la clavícula y fue ingresado a la reserva de lesionados, aunque tiene la posibilidad de regresar. T. Cameron Erving tiene la rodilla izquierda lesionada, al bloquear un gol de campo de 53 yardas que Greg Zuerlein falló. Si Erving falla la mayoría del tiempo, será un enorme golpe para la línea ofensiva.

El número clave

1— El tacle defensivo Dontari Poe se convirtió en el primero y hasta ahora el único jugador de Dallas que se arrodilló durante el himno nacional. Sus compañeros y apoyadores defensivos Aldon Smith y Antwaun Woods estuvieron de pie enseguida de él con las manos en su hombro, al igual que un miembro del staff. La decisión de Poe fue notable debido a la manera en que el dueño del equipo, Jerry Jones, ha comentado acerca de tales gestos durante el himno nacional. Jones lo ha considerado como una cuestión de respeto a la bandera por encima de las protestas por la injusticia racial.

“Mis compañeros de equipo me dijeron que no querían que lo hiciera sólo, debido a que somos un equipo”, dijo Poe. “Pero yo les contesté que ya había tomado la decisión y ellos lo entendieron. Y si ellos no lo hicieron está bien, no hay que hacerlo si uno no lo siente”.

Las próximas medidas

Queda claro que el ajuste más importante que deben hacer los Vaqueros es en la defensa, con un nuevo esquema bajo la dirección del coordinador Mike Nolan. La lesión de Vander Esch genera serias dudas para los apoyadores cuando la línea secundaria ya era el eslabón más débil en el equipo. El tablero de anotaciones no lo mostró, pero Dallas parece capaz de tener una ofensiva tan productiva como la destacada unidad de la temporada pasada.