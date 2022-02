Golovkin le tira al ‘Canelo’: ‘fue un fraude’

Ciudad de México.- Gennady Golovkin le tiró un ‘gancho’ a Saúl ‘Canelo’ Álvarez al considerar que los resultados de las dos peleas contra el mexicano, en 2017 y 2018, fueron un fraude porque se dijo como victorioso en ambos combates.

"Creo que gané esas dos peleas y no hay manera en que cambie mi opinión. Hay gente que es feliz creyendo que pasó lo contrario (su derrota), pero me da igual. Sí me enfureció el resultado un poco porque en esos momentos era la pelea más grande en el mundo”, mencionó el kazajo en entrevista con el podcast Walking The Floor.

El 17 de septiembre de 2017 se realizó el primer combate entre ambos peleadores. Un empate despertó la polémica por lo disparejo de cada una de las tarjetas de los tres jueces.

Las tarjetas finales marcaron 118-100, la primera a favor de Canelo; 115-113, la segunda que favoreció al kazajo, y la definitiva dio un 114-114 para decretar el empate. En aquella noche, GGG se mantuvo el invicto y retuvo los títulos de peso medio del CMB, AMB y FIB. Recuerda aquí cómo fue la pelea.

El 16 de septiembre de 2018 fue el segundo combate, donde ‘Canelo’ Álvarez logró destronar a Golovkin. La pelea se fue a los 12 rounds, por lo que fue decisión de los jueces detectar al ganador. Un juez vio la pelea empatada 114-114 y los otros dos marcaron a favor del tapatío 115-113, por lo que el tapatío se hizo de los campeonatos de peso medio del CMB y AMB.

Se espera una tercera pelea entre ambos púgiles y ya ha habido ofrecimientos para que se lleve a cabo.