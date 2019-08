Goleada en el Cuauhtémoc

Puebla— José Luis Sánchez Solá tiene mil incógnitas por resolver luego de la masacre del Puebla, 4-0 ante Pachuca, que de paso le dio un respiro a su homólogo Martín Palermo.

¿Cuál es la fórmula para arreglar a un equipo que se come 4 goles en dos partidos consecutivos? ¿Qué decir ante la apatía colectiva, comenzando por el capitán Daniel Arreola en la floja ejecución de un penal? ¿Cómo reaccionar cuando un jugador se revuelca de dolor antes de marcar al rival, como ocurrió con Christian Marrugo en el gol de Jorge Hernández?

El Puebla está en terapia intensiva, con un punto, porque lo dañan con un simple pase filtrado a Víctor Guzmán al 6’, porque Arreola falla el penal del empate, porque al 45’+5’ “Burrito” Hernández anota pese a que minutos antes había sido expulsado y si acaso se mantuvo en la cancha fue gracias a la rectificación vía VAR, o bien porque Romario Ibarra y Luis Chávez gozan de tantas libertades que anotan más fácil que si jugaran un interescuadras.

Mientras, la gente sigue sin poblar el estadio Cuauhtémoc.

El “Chelís” tiene mil preguntas por resolver, pero la incógnita más grande consistirá en saber si la directiva del Puebla le permitirá buscar las respuestas.

Martín Palermo y el Pachuca salieron de terapia intensiva, no así el Puebla y su DT José Luis Sánchez Solá, que se mantienen en urgencias tras perder 4-0.

Ambos equipos buscaban en el estadio Cuauhtémoc su primera victoria del torneo, pero fueron los Tuzos quienes salieron vivos gracias a los goles de Víctor Guzmán al 6’, Jorge Hernández al 45’+5’, Romario Ibarra al 56’ en su primer gol en el futbol mexicano y Luis Chávez al 75’.

Por el Puebla, Daniel Arreola falló el penal del empate, al 22’, con un disparo muy anunciado y céntrico.

La jugada ameritó revisión en el VAR luego de que el árbitro Óscar Rojas no se percató en primera instancia del empujón del debutante Kevin Álvarez sobre Bryan Angulo.

Álvarez, recién convocado a Selección Nacional, sustituyó a Raúl López, quien salió lesionado de la rodilla derecha.

No fue la única jugada que ameritó VAR. También la expulsión a Jorge Hernández por una presunta plancha sobre Lucas Cavallini, pero el árbitro rectificó al percatarse en la repetición que el contacto fue accidental.

El “Burrito” pasó de la desventura por la roja a anotar el segundo de la noche con un tiro de volea, con la zurda, mientras quien debía ser su marcador, Christian Marrugo, se revolcaba de dolor varios segundos, tras un encontronazo.

El Puebla pudo recibir un peor castigo, pero solo Romario Ibarra los dañó tras un pase de Guzmán, quien siempre le ganó la espalda a Jesús Zavala.

Al 75’, Luis Chávez recibió un pase de Sambueza y fusiló al portero Nicolás Vikonis, que ni metió las manos y sólo se lanzó al césped cual soldadito de plomo.

La Franja se estancó en un punto de 12 posibles, mientras que Pachuca ya suma 4 unidades de 15. En la próxima jornada, el Puebla visita al Cruz Azul y los Tuzos reciben al Atlas.

La incógnita consiste en saber si la directiva del Puebla mantendrá a José Luis Sánchez Solá como técnico.





Postergan debut de ‘Memo’

El debut del portero Guillermo Ochoa con el América tendrá que esperar. Óscar Jiménez se mantendrá bajo los tres postes para el partido del sábado por la noche ante Morelia por la quinta fecha del torneo Clausura mexicano, mientras Ochoa termina con su proceso de adaptación, informó el técnico de las Águilas, Miguel Herrera, el viernes.

Luego de pasar los últimos ocho años en las filas de cuatro equipos en Europa, incluyendo una última parada con el belga Standard de Lieja, Ochoa aceptó la oferta para regresar al club donde debutó para tapar el hueco que se creó con la inesperada salida del argentino Agustín Marchesín, quien fue vendido al Porto de Portugal.

Ochoa, quien apenas llegó a territorio mexicano y tiene tres días entrenando en las instalaciones del club, había dicho recientemente que estaría listo para debutar en el Estadio Azteca ante Monarcas, pero Herrera tiene otra idea.

“De ‘Memo’, hemos hablado con él y viene con poco tiempo de trabajar por eso lo vamos a llevar de a poco”, declaró el “Piojo” Herrera en rueda de prensa. “Hoy hizo un gran trabajo y va bien, pero iremos viendo. Por lo pronto mañana va Óscar Jiménez”.

Jiménez, de 30 años, asumió la titularidad en los últimos dos encuentros de la liga tras la salida de Marchesín y no permitió un solo gol en esos 180 minutos.

La salida de Marchesín se unió a las del colombiano Mateus Uribe y de Edson Álvarez, ambos volantes, quienes emigraron al Porto y al Ajax de Holanda, respectivamente. Adicionalmente, las Águilas perdieron por lesión al delantero chileno Nicolás Castillo.

Herrera dijo que, ante tantas bajas, la dirigencia sigue estudiando la posibilidad de fichar a otro jugador. (Con información de The Associated Press)