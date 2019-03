Goldschmidt y San Luis cerca de pacto por 130 mdd

Los Cardenales de San Luis sabían que a Paul Goldschmidt le quedaba un año de contrato cuando adquirieron al toletero en un canje con los Diamondbacks de Arizona en diciembre pasado.

Tampoco ocultaron su deseo de atar al primera base de 31 años con un contrato a largo plazo.

Ahora, los Cardenales y Goldschmidt están cerca de pactar un contrato de 130 millones de dólares por cinco años, abarcando hasta la campaña de 2024, que le convertirá en el jugador mejor pagado en la historia del club, informó ayer a The Associated Press una persona al tanto de los detalles.

La fuente habló con AP con la condición de no ser identificada debido a que Goldschmidt aún debe cumplir con el reconocimiento médico de rigor, lo cual es una formalidad. Debió cumplirlo ayer, con el anuncio oficial previsto para hoy.

“Goldschmidt tiene una importancia que se puede cuantificar y que quizás no se pueda cuantificar”, comentó el manager de los Cardenales Mike Shildt. “El liderazgo en el camerino. Obviamente, es un excelente jugador en el terreno. Es un jugador establecido en la Liga. Sabemos que podemos contar con él”.

Goldschmidt tenía previsto cobrar 15.5 millones esta campaña. Su nuevo acuerdo eclipsa el de 120 millones y siete años que los Cardenales le dieron al jardinero Matt Holiday en 2010. También sigue a los monumentales pactos de agencia libre que recibieron Bryce Harper (Filis) y Manny Machado (Padres) y el de 426.5 millones por 12 años que los Angelinos le dieron a Mike Trout el miércoles.

Goldschmidt ha sido seleccionado para el Juego de Estrellas en cada una de las últimas siete temporadas. Repuntó tras un mal comienzo de temporada el año pasado al batear para .290 con 33 jonrones y 83 carreras impulsadas. Fue su cuarto año con al menos 33 jonrones, además de que acumula un promedio .297 de por vida y ha ganado cuatro veces el Bat de Plata.

También es un formidable defensor en la primera base, con tres Guantes de Oro en su palmarés.