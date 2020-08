Gold Heart Eagle V tiene el mejor tiempo en pruebas

Jake Rogers / Ruidoso Downs

La emoción acumulada por las pruebas del All American Derby no decepcionó. Después de correrse las nueve pruebas ayer, Gold Heart Eagle V terminó el día con el tiempo de clasificación más rápido clasificatorio para la final del All American Derby, con bolsa de un millón 77 mil 688 dólares del domingo 6 de septiembre.

Gold Heart Eagle V corrió un impresionante tiempo de :21.108 segundos, que fue el más rápido en las 440 yardas durante todo el fin de semana. Además, el campo final de calificados aún no está completo ya que la prueba final del día no solo sacudió a los clasificados, sino que lo hizo de una manera que resultó en la necesidad de un sorteo hoy por la mañana para determinar quién asegurará el último lugar.

En la última carrera del día, los tres primeros en cruzar la meta, Jess Sumokin Hot, Elm Creek Chrome y Hes Back, rompieron la barrera del tiempo para clasificar. Al hacerlo, Kleptomaniac y Perrys Double Down, quienes tuvieron un tiempo de :21.549, están ahora en la décima posición en un empate.

Por lo tanto, este lunes por la mañana los entrenadores Duke Shults (Cleptomaniac) y John Stinebaugh (Perrys Double Down) participarán en un sorteo en la Oficina de Carreras para ver qué caballo correrá en el All American Derby y qué caballo correrá en el All American Invitational el 6 de septiembre.

Shults clasificó también a Jess Sumokin Hot para el All American Derby y Stinebaugh a Hes Back.

All American Oaks

En las pruebas para la carrera inaugural del All American Oaks, la nueva división de All American creada para potras, Ratification demostró por qué es la campeona del Rainbow Oaks 2020. Con un ligero viento a favor en una pista rápida, la potra dominó la segunda prueba y superó al segundo clasificado por cinco cuerpos para terminar con el tiempo de calificación más rápido sobre las 440 yardas, :21.269 segundos.

Ratification es propiedad de Bobby Cox y proviene del establo de John Buchanan. La potra alazán producto de Apollitical Jess y Shesa First Ratify por First Down Dash fue criada en Texas y fue montada ayer por Francisco Calderón.

La final del All American Oaks, con bolsa de 421 mil 165 dólares, se llevará a cabo el 6 de septiembre en el hipódromo Ruidoso Downs.