Gold Heart Eagle V inicia etapa como semental

Cortesía

Ganador en septiembre de este año del All American Derby, (G1) con bolsa de un millón 78 mil 98 dólares, en el hipódromo Ruidoso Downs, Gold Heart Eagle V comenzará su carrera como semental a partir del 2021 en Robicheaux Ranch Inc. de Beaux Bridge, Luisiana. Hijo de One Fabulous Eagle, Gold Heart Eagle V se jubiló en octubre pasado después de una carrera de siete salidas y fue adquirido por Simmons Racing.

“He estado buscando y esperando a un hijo de One Famous Eagle durante algunos años. Si quieres ir a las 440 yardas, One Famous Eagle lo ha producido una y otra vez. Durante los últimos años, ha sido una pequeña selección de potros con récords de carreras sobre la pista”, declaró el gerente de Robicheaux Ranch, Ryan Robicheaux, el día que adquirieron a Gold Heart Eagle V.

Para el propietario Valeriano Racing Stables LLC., Gold Heart Eagle V ganó o se ubicó entre los cuatro primeros en siete aperturas durante su carrera, y sumó ganancias por 530 mil 883 dólares. Ganó el All American Derby y terminó en tercer lugar, muy cerca de Cers Final Try y Hotsempting en el Rainbow Derby, Grado 1 con bolsa de 710 mil 414 dólares. Es el potro tresañero líder en ganancias en la nación.

Sammy Valeriano le compró el potro a Johnny Trotter en una transacción privada. Christine Hudson es la criadora.

“Cuando Gold Heart Eagle V quedó tercero en el Rainbow Derby, a centímetros de ganar la carrera, apareció en mi radar. Después de marcar el tiempo más rápido en las pruebas para el All American Derby de 440 yardas, con una victoria por cuatro cuerpos, ya estaba yo enviando un mensaje de texto a Sammy Valeriano para poner mi pie en la puerta en caso de que el potro volviera a ganar la final. Y como todos saben, superó su tiempo de prueba para ganar la final con el tiempo más rápido del All American Derby en nueve años”, dijo Robicheaux.

Su padre One Famous Eagle fue el Potro de tresañero Campeón de Carreras de la Asociación Americana de Caballos cuartos de milla en el 2008, y ha engendrado a 424 ganadores, incluidos siete campeones y dos campeones del mundo.