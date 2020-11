Gold Heart Eagle V, dueño de la cima de la clasificación de tresañeros

Cortesía Ruidoso Downs

Gold Heart Eagle V, ganador del All American Derby (G1) en el hipódromo Ruidoso Downs en septiembre pasado, se mantiene en el número 1 en la clasificación para tresañeros y mayores en la última Encuesta Nacional de Carreras de la Asociación Americana de Caballos cuartos de milla (AQHA, por sus siglas en inglés), donde el mayor salto lo dio Danjer, que de no estar clasificado saltó al número tres.

Danjer fue ganador de la carrera más rica durante el Bank of America Challenge Championships el sábado anterior en The Downs de Albuquerque. La encuesta de los dosañeros se mantuvo casi sin cambios con la invicta Whistle Stop Cafe, ganadora de All American Futurity (G1) en Ruidoso, en la parte superior.

Danjer, caballo castrado cuatroañero producto de FDD Dynasty, hizo una gran carrera tardía para ganar el Bank of America Challenge Championship (G1), con bolsa de 251 mil 775 dólares, en un tiempo rápido de :21.160 en las 440 yardas. Eso marcó la segunda victoria consecutiva de Grado 1 para Danjer en esa pista, ya que también se llevó el Downs de 300 mil dólares en el Campeonato de Albuquerque en septiembre.

Otro caballo que también corrió este año en Ruidoso Downs, Valiant Tiberias, se impuso por una nariz a Dexxter en el Refrigerator Stakes (G1) con bolsa de 200 md en Lone Star Park. Ese esfuerzo impulsó a Valiant Tiberias de no estar clasificado al número ocho en la encuesta, mientras que Dexxter, un ganador de tres stakes de Grado 1 este año, mantuvo el puesto número dos luego de su primera derrota de la temporada.

Las clasificaciones juveniles no vieron muchos cambios, siendo Onemoreandiamgone V el que más se movió en la encuesta al colocarse en el número ocho después de ganar el Dash For Cash Futurity (G2) el mes pasado en Lone Star Park.

Las siguientes encuestas de la AQHA se publicarán a mediados de noviembre, luego de las carreras de Grado 1 Golden State Million Futurity y Los Alamitos Super Derby el 1 y 8 de noviembre, respectivamente.