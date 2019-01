Goff frente a su ídolo

Thousand Oaks, California. – Jared Goff tenía siete años cuando Tom Brady venció a los Carneros para ganar su primer Super Bowl a inicios de 2002. Desde entonces, ha sido su admirador.

Ahora, Goff tiene la misma edad que Brady en ese entonces.

Cuando Brady aparezca en su noveno Super Bowl el próximo fin de semana en Atlanta, Goff estará del otro lado del terreno, sin intimidarse pero tampoco perdiendo la humildad.

La brecha de 17 años es la más grande entre mariscales de camoo titulares en la historia del Super Bowl. Sin embargo, la diferencia de edad parece no significar mucho para Brady, y mucho menos para Goff, quien no ve una ventaja en su juventud ni una desventaja en su inexperiencia.

“Es un tipo al que has admirado durante tanto tiempo”, dijo Goff el jueves.

“Ahora tengo la oportunidad de jugar en uno (Super Bowl) con él. Lo respetamos, pero saldré a dar mi máximo y a ser lo mejor que pueda ser, y ojalá salgamos con un triunfo”.

Ambos mariscales estarán incesantemente bajo los reflectores a partir de la próxima semana.

Así es la vida de Brady, mientras que Goff apenas comienza a acostumbrarse tres años después de ser la primera selección global en el draft y pasar problemas en su primer año antes de alcanzar el éxito en la posición.

Goff no admite que este Super Bowl le da la oportunidad de unirse a Brady entre el selecto grupo de pasadores de élite de la liga, incluso cuando buena parte del mundo del futbol americano se lo dice.

Pero después de que Goff guio a su equipo a 24 triunfos y dos victorias en playoffs en las últimas dos temporadas, los Carneros ya piensan que pertenece a la realeza.

“Confiamos mucho en su capacidad para guiarnos en un juego tan grande”, dijo el coach Sean McVay.

Goff y Brady son de generaciones distintas, pero tienen unas cuántas cosas en común.

Ambos son originarios del Área de la Bahía y ninguno de ellos estaba en los radares de la NFL antes de ingresar a la universidad. Ninguno de los dos dejó que eso fuera un obstáculo.

Goff obviamente tiene el brazo y la capacidad para tener éxito en la ofensiva de McVay. El domingo pasado en Nueva Orleans también demostró que puede hacer más.

Completó 25 de 40 envíos para 297 yardas con un touchdown y una intercepción ante los Santos.