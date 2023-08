Giro de vida

Dos años después de haberse metido de lleno al boxeo amateur, el juarense Pedro Luis Méndez Pascual, de la mano de su entrenador Darío ‘Macizo’ Ferman, se coronó campeón nacional en el Torneo de los Barrios ‘Chucky González’, que se llevó a cabo en la Ciudad de México la semana pasada.

Este triunfo para Luis Méndez es un paso más que da hacia adelante en el giro que su vida sufrió hace dos años cuando llegó al gimnasio de Ferman, ubicado en la calles José María Arteaga y Gardenias en la zona Centro, y ahí se le abrió la puerta que le permitió salir de la calle, donde incluso ya se había metido en problemas de drogadicción, situación que lo mantenía alejado de su familia.

“Fuimos a la Ciudad de México a participar en el torneo de barrios de ‘Chucky González’, lo ganamos gracias a Dios en los 67 kilogramos”, compartió Méndez en el gimnasio donde tiene sesiones dobles de lunes a viernes.

Para poder viajar a la capital del país e inscribirse en el torneo, tuvieron que botear en la calle y pedir el apoyo de mucha gente.

“Le gané a uno de la Ciudad de México, la verdad yo no conocía, nunca había ido para allá”.

El púgil juarense se topó con un rival fuerte, de mucho nivel y experimentado, pero al final logró gana por decisión dividida.

“Estuvo muy pareja la pelea, el tiro, fue muy suave, muy fuerte el chavo con el que nos tocó. Fue a tres rounds de tres minutos”.

¿Cómo empezaste en el boxeo?

“Tiene aproximadamente dos años que empecé aquí con Darío, fue el que me abrió las puertas del gimnasio. Fue porque tenía problemas, fue la solución que yo encontré a mis problemas, pa’ poder liberarme, encontré una solución aquí en el gimnasio”, respondió el boxeador de 20 años de edad, quien a los 13 ya había intentado entrenar este deporte, pero en aquella ocasión no lo tomó muy en serio.

Ahora, el boxeo se ha convertido para él en una forma de vida.

“Me ayudó mucho a cambiar mi mentalidad, me ha ayudado a mi disciplina, me salvó la vida prácticamente el boxeo”, señala el peleador fronterizo.

¿Cómo conociste a tu entrenador?

“Venía pasando aquí afuera del gimnasio y dije ‘no, pos voy a preguntar’, así nomás, entré y fue que lo conocí a él, ahí estaba”.

Antes de toparse con el gimnasio Méndez se la pasaba en las calles, pero ya quería encontrar una salida y distraer su mente, pues incluso había abandonado la preparatoria donde estudiaba electromecánica.

“Pues tenía problemas familiares y con adicciones que tuve también, fue lo que… me distraje un poco diría, por eso me salí de estudiar. También las malas compañías yo diría, las amistades que tenía que me orillaban… pues no tanto ellos sino que también yo quería ser como ellos, por eso”.

¿Cómo te sientes ahora?

“Siento que di un giro bueno en mi vida, pude arreglar muchas cosas, pude cambiar mi mentalidad, ya no soy lo mismo, quedó atrás, ya no puedo volver atrás y siento que hemos cambiado en muchos aspectos, hemos mejorado mucho”.

¿Mejoró la relación familiar?

Sí, también mis padres, pues de estar decepcionados de mí ya se sienten muy orgullosos, cuando llegué que se enteraron que gané allá en México fue una felicidad para ellos, para mi familia, para mi hermana, para mi padre y mi madre, algo muy bueno”.

¿A quién le dedicas el campeonato?

“Más que nada a mi mamá y a mí, pues para superarme, para ver hasta dónde puedo llegar y ya hemos logrado muchas cosas y pensamos seguir avanzando”.

En los planes de Luis Méndez está debutar como profesional el año próximo y, desde ya, se visualiza en unos años más como campeón del mundo.

Por lo pronto, pide a los niños y jóvenes que pasan por una situación similar a la que él vivió que busquen sus sueños, que cambien su vida y se enfoquen en algo bueno, porque las calles no les van a dejar nada positivo.

“Que no dejen para nada la escuela, que sigan estudiando, buscar un futuro, porque las calles y la drogadicción traen problemas a largo plazo. Yo me sentía bien y en realidad estaba supermal, mi familia ya no creía en mí y ahorita gracias al boxeo que pudimos encontrar la salida, que sigan en el deporte y lleven una vida sana”.