Gilyard y Magee dicen adiós

Tres días después de que terminó la temporada para el equipo de basquetbol varonil de UTEP, Evan Gilyard y Kobe Magee anunciaron a través de sus redes sociales la decisión de abandonar a los Mineros para ser transferidos a otras escuelas.

UTEP, bajo el mando del entrenador de primer año, Rodney Terry, terminó con una marca general de 8 partidos ganados y 21 perdidos.

Gilyard encabezó a los Mineros en anotaciones este año con un promedio de 13.6 puntos por partido, con un porcentaje de efectividad de 37.5 por ciento desde la larga distancia.

“Después de muchas consideraciones, he decidido transferirme y continuar mi carrera de basquetbol colegial en otro lugar. Me gustaría agradecer de todo corazón a mis compañeros de equipo, entrenadores, aficionados, a la comunidad de El Paso y a los partidarios del programa de basquetbol masculino de UTEP. Estoy agradecido por la experiencia y las relaciones que he adquirido aquí. Nunca olvidaré el amor incondicional y el apoyo de los apasionados fanáticos de UTEP, todos ustedes serán muy extrañados. Al hacer esta transición, sé que Dios me ayudará. Gracias a todos. Mucho amor”, escribió Gilyard a manera de despedida en su cuenta de Twitter.

Gilyard, oriundo de Chicago, estaba en su segundo año con los Mineros, en los que fue titular en 20 de 28 partidos en los que vio acción.

Poco después del anuncio de Gilyard, el también sophomore Kobe Magee anunció su decisión de salir de los Mineros.

“Nada más que amor y aprecio por una ciudad que me abrazó desde el principio. Estoy agradecido por todas las conexiones que he hecho estos últimos dos años con los mejores aficionados del basquetbol colegial. No estoy seguro de a dónde me llevará el futuro, pero me interesa seguir adelante. Gracias El Paso ... para siempre en mi corazón”, escribió el nativo de San Antonio, Texas, a través de su cuenta de Instagram.