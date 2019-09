García, Flores y Valadez, tres estilos distintos

Octavio García ‘El Payo’, Sergio Flores y Leo Valadez alternarán esta tarde en la cuarta corrida de toros de la temporada en la Plaza Alberto Balderas y lidiarán un encierro de la Ganadería Begoña, que presentó un promedio de 501 kilogramos.

El tlaxcalteca Flores, segundo espada del festejo, dijo que hoy la afición taurina de Juárez tendrá la oportunidad de ver a tres toreros con estilos distintos.

“Tenemos en conjunto tres conceptos totalmente diferentes, la gente va a salir ganando porque va a ver en una corrida tres cosas diferentes y eso es algo muy importante para la afición porque tiene un abanico amplio en una sola corrida de ver muchas cosas”, consideró Flores.

El matador, que viene de torear en Francia, se define como un torero sobrio, de mucha pasión, que gusta sentir y expresar lo que siente cuando está delante de la cara de un toro.

Flores recordó que a la edad de seis años se dio cuenta de que quería ser torero a pesar de que en su familia nadie estaba ligado a esta profesión.

“A mí lo que me llamaba realmente la atención era ver a una persona vestida de luces y estar delante de la cara de un toro. Creo que fue bonito porque el gusto llegó de una forma innata, llegó de una forma pues… con ninguna influencia”.

-¿Qué debe esperar la afición juarense de Sergio Flores este sábado?

“Bueno pues, un Sergio Flores como siempre en ese sentido de salir a darlo todo, de salir por todo, pero también un Sergio Flores evolucionando cada tarde”, dijo.

-¿Por qué volver a torear después de cada percance y de saber que la vida está en riesgo?

“Es algo curioso, es algo quizá hasta contradictorio el que lo diga porque yo encuentro vida en esto, yo encuentro vida, es mi manera de vida, es mi forma de vida, es con lo que yo como, visto, calzo, y con lo que mi familia también se sustenta. Entonces, todo eso es vida, todo eso me regala vida, aunque curiosamente me la pueda quitar un toro”, mencionó.

-¿Qué pasa por tu mente al momento de un percance con un toro?

“Pasan muchas cosas, son momentos duros, son momentos para nada agradables, desde luego duele muchísimo, imagínate que el cuerno de un toro, que el pitón de un toro entre en tu piel, en tu carne, sin ninguna anestesia, con una fuerza descomunal, con astillas, con tierra, con suciedad en el pitón y que te pueda arrancar una parte de tu cuerpo o inclusive que te pueda arrancar la vida. Pasan muchas cosas por la cabeza de uno”.