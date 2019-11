García Esparza es el elegido en la Zona Uno

Alfredo García Esparza, fundador de la organización Brujos de Ciudad Juárez, recibirá esta tarde el nombramiento oficial de parte del Liga Estatal de Beisbol como el nuevo jurisdiccional de la Zona I para la temporada 2020, en sustitución de Fernando Uviña.

García, de 59 años de edad, fundó a los Brujos en el año 2012 y en los últimos años el equipo ‘hechicero’ ha sido el más destacado en los diamantes de esta frontera, con siete finales jugadas de manera consecutiva, incluidos los torneos de verano, invierno y de El Paso, Texas.

Los Brujos actualmente son los campeones del Torneo Regional de la Zona I.

Francisco Javier Fierro, presidente de la Liga Estatal, a través de su vocero Carlos Durán, declaró que se inclinaron en la designación por García Esparza debido a que “es una persona que cumple con el perfil para estar al frente del beisbol de Ciudad Juárez, por su trayectoria y además los juarenses lo ven como muy buenos ojos.”

García, quien no dio declaraciones, se une así a la lista de jurisdiccionales cuya meta es darle a Ciudad Juárez un nuevo título del campeonato estatal, luego de una larga sequía de 19 años sin poder levantar el trofeo de monarcas el estado. El más reciente se remonta al ya lejano año 2000.

-¿Qué esperan de García como jurisdiccional en beneficio del beisbol de Juárez y del estado?

“Trabajo, dedicación y sobre todo respeto por el beisbol, además sabe las necesidades que tiene la primera zona; conoce al pelotero y está involucrado tanto dentro del terreno de juego como en calidad de aficionado”.

-¿Cómo responder a aquéllos que no ven con buenos ojos su designación?

“El tiempo nos va dar la razón, tendrá todas las facilidades para trabajar y si alguien duda de su capacidad, sus logros deportivos y administrativos en la organización de Brujos lo avalan; es momento de unirse para buscar el éxito no sólo en Primera Fuerza, si no en todas las categorías”.

Hoy a partir de las 6:00 pm en Chihuahua se llevará a cabo un evento donde se presentará un informe financiero y deportivo, así como la entrega de los premios a lo más destacado del Campeonato Estatal 2019, y al mismo tiempo servirá de marco para entregar los nombramientos de los 10 jurisdiccionales del estado.