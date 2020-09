Gana Whistle Stop Café la final del All American Futurity

Cortesía: Ruidoso Downs Archivo

El Paso— La potra Whistle Stop Café no defraudó al ganar hace unos minutos con un tiempo de :21.437 segundos la final del All American Futurity, G1 con bolsa de 3 millones de dólares, que puso fin a la temporada de verano de carreras en vivo en el hipódromo Ruidoso Downs.

Whistle Stop Café, que era la favorita 3-1, partió desde la posición número siete con la monta del jockey Ricky Ramírez.

Propiedad de Whitmire Ranch/Lainie Whitmire et al, Whistle Stop Café fue criada en Texas por Bobby Cox. La potra gris producto de Freighttrain B y Sinuous por Mr Jess Perry, proviene del establo de Blane Wood y fue comprada por 42 mil dólares en la venta de Heritage Place de Oklahoma el año pasado, y se mantiene invicta.

Ricky Ramírez hizo público en los días previos a esta carrera sus enormes deseos por ganar el All American Futurity.

“He corrido en el All American un montón de veces y he terminado en casi todos los lugares menos el primero.”

También en la cartelera de este lunes, Eye Work For You ganó en un cerrado final el All American Juvenile, con bolsa de 200 mil dólares. Dulce Sin Tacha fue segundo lugar.