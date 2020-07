Gana Whistle Stop Cafe el Rainbow Futurity

Jake Rogers/Ruidoso Downs

Whistle Stop Cafe tuvo una salida limpia y encontró en las últimas 150 yardas el camino para ganar el Rainbow Futurity, G1 con bolsa de un millón de dólares, por tres cuartos de cuerpo sobre el favorito de la línea de la mañana, Mister Illusion, ayer en el hipódromo Ruidoso Downs.

Seven fue tercer lugar y el favorito al momento de la salida y campeón del Ruidoso Futurity, Cyber Monday, terminó cuarto, con lo cual perdió cualquier posibilidad de que haya un ganador de la Triple Corona en la división de cuartos de milla en este 2020.

La invicta Whistle Stop Cafe, quien corrió las 400 yardas en :19.492 segundos, devolvió $14.40 dólares en un boleto ganador de $2. La carrera se corrió bajo un cielo parcialmente nublado en una vía rápida.

Whistle Stop Cafe es propiedad de Whitmire Ranch/Lainie Whitmire et al y fue criada en Texas por Bobby Cox. La potra gris producto de Freighttrain B y Sinuous por Mr Jess Perry, proviene del establo de Blane Wood y fue comprada por 42 md en la venta de Heritage Place de Oklahoma, el año pasado.

“Cuando ellos salieron, ambos caballos a cada lado de ella se separaron y le dieron un camino perfecto. Es una potra rápida y sabe exactamente qué hacer ”, dijo el entrenador Wood.

El jockey Ricky Ramírez estuvo a bordo ayer en la victoria, como lo ha estado en todos los otros triunfos de Whistle Stop Cafe, incluido el primer lugar en el Heritage Place Juvenile 2020.

“Ella ha sido una excelente potra desde el principio. Sabíamos que teníamos algo cuando se desempeñó tan bien en Remington en la primavera, pero ha florecido aún más este verano”, dijo Ramírez. “Vi un caballo venir hacia mí a un lado y justo al mismo tiempo sentí que mi potra volvía a romperse a mitad de camino. Ella es perfecta hasta ahora. Espero que podamos mantenerla así”.

En la otra carrera del día, el Rainbow Juvenile Stakes con bolsa de 100 md, el establo de Sergio Ibarra logró el primero y segundo lugar con For The Irony y One Eagles Delight, quien corrió como suplente después de que Jess Cindy se lastimó más temprano durante el día. For The Irony ganó fácilmente por un cuerpo y un cuarto en las 400 yardas con un tiempo de :19.968 superando a su compañero de establo.