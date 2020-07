Gana Whistle Stop Cafe el Rainbow Futurity

Ruidoso Downs

El Paso— Whistle Stop Cafe se convirtió hace unos minutos en la ganadora del Rainbow Futurity, G1 con bolsa de 1 millón de dólares, en el hipódromo Ruidoso Downs. Fue el cuarto triunfo para Whistle Stop Cafe en cuatro salidas.

Mister Illusion, que era el favorito 2-1 para ganar, se quedó con el segundo lugar, mientras que el tercer puesto fue para Seven.

Cyber Monday, ganador del Ruidoso Futurity el mes pasado, no logró la victoria que lo hubiera mantenido con la posibilidad de ganar el bonus de 2 millones de dólares de la Triple Corona para cuartos de milla.

Whistle Stop Cafe llevó en la monta a Ricky Ramírez y es entreenada por Blane Wood para el propietario Whitmire Ranch. Fue adquirida por 42 mil dólares en la venta de Heritage Place del año pasado en Oklahoma City.

En la carrera de este día, Whistle Stop Cafe partió desde la posición número siete, mientras que Mister Illusion lo hizo desde el arrancadero número tres y Seven desde el nueve.

Más temprano, For The Irony logró el triunfo en el Rainbow Juvenile Stakes, con bolsa de 100 mil dólares. El segundo lugar fue para Delight y el tercero para Famous And Easy.