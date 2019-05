Gana Valiant Tiberias

Valiant Tiberias, el más rápido de las clasificatorias, volvió del triunfo en su prueba para dominar y ganar la primera edición del Maiden Stakes, con bolsa de 116 mil 840 dólares, que se corrió ayer en el hipódromo Ruidoso Downs.

El Maiden Stakes es para caballos de tres a cinco años de edad que no ganaron una carrera hasta el 1 de marzo de este año.

Valiant Tiberias, propiedad de Sergio Holguín, Cliften Nielsen y Félix Rodríguez, cruzó la línea de meta con una ventaja de tres cuartos de cuerpo sobre Confidential Class. Prince Of Bo Dash fue tercero, un cuello detrás.

Montado por J.R. Ramírez, Valiant Tiberias registró un tiempo de :17.994 segundos en las 350 yardas.

Caballo capado producto de Valiant Hero, Valian Tiberias se estableció él mismo como favorito durante las pruebas para el Maiden Stakes, cuando fácilmente ganó su prueba por un cuerpo y un cuarto, mientras que su tiempo de :17.332 en las 350 yardas fue el más rápido de las siete clasificatorias.

“Regresó en grande después de su prueba y ha estado entrenando realmente bien”, dijo el entrenador ganador Ricardo Armendáriz.

Valiant Tiberias ahora apuntará hacia las pruebas del Adequan Ruidoso Downs Derby el 14 de junio y después podría ser suplementario para el All American Derby, Grado 1 con bolsa de un millón de dólares, de acuerdo con Armendáriz.

Criado en Oklahoma por Reliance Ranches LLC, Valiant Tiberias se embolsó 49 mil 703 dólares por el triunfo de ayer, con lo cual aumenta sus ganancias totales a 54 mil 103 dólares.

Confidential Class, hijo de Hez Our Secret, ganó su prueba para el Maiden Stakes y ahora tiene un triunfo y un segundo lugar en su carrera de cuatro salidas. Por el segundo lugar de ayer, Confidential Class ganó 21 mil 32 dólares.

Trey Wood entrena a Confidential Class y Ricky Ramírez estuvo en la monta.

Keven Woods ensilló al tercer lugar Prince Of Bo Dash para la propietaria María Ochoa. Raúl Herra montó al caballo capado criado en Oklahoma. Jeffrey Calender es el criador. Prince Of Bo Dash ganó 11 mil 684 dólares por el tercer lugar.