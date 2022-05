Gana UACJ bronce en salto de altura

Ciudad Juárez— La atleta juarense Ana Frayre le dio la cuarta medalla a la UACJ en esta Universiada Nacional 2022 al conseguir bronce en la prueba de salto de altura en el primer día de actividades de atletismo.

Frayre terminó empatada con otras dos competidoras y todas acordaron ganar el metal del tercer lugar con marca de 1.55 metros.

PUBLICIDAD

Elisa Olazarán de la Universidad Cuauhtémoc Querétaro (UCQ) ganó el oro con marca de 1.65 metros, América Parra de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) se colgó la plata con marca de 1.60 metros, mientras que Daniela Zendejas de la Universidad de Guadalajara (UDG) y Elvira Pérez de la Universidad Metropolitana de Monterrey (UMM), además de Frayre de la UACJ, ganaron el bronce con los 1.55 metros.

“Me siento muy feliz, ni me la creo porque era algo inesperado hace mucho que no competía en esta prueba, entonces regresar y terminar con un tercer lugar pues me deja un buen sabor de boca”, declaró la atleta de 20 años luego de que culminará su prueba.

La ceremonia de premiación será más tarde sobre el campo del estadio Olímpico Benito Juárez.

Por el momento la UACJ suma una medalla de plata y tres de bronce.