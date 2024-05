Gana Seize the Grey el Preakness

Baltimore.- Seize the Grey lideró de principio a fin para ganar ayer el Preakness Stakes, dándole al entrenador del Salón de la Fama D. Wayne Lukas, de 88 años, una séptima victoria en la carrera y poniendo fin a la apuesta de Mystik Dan por la Triple Corona.

El potro gris aprovechó la pista fangosa tal como Lukas esperaba que lo hiciera, logrando la sorpresa en un segundo comienzo impresionante consecutivo dos semanas después de retozar en una carrera preliminar del Derby en Churchill Downs. Seize the Grey llegó con pronósticos de 9-1, una de las posibilidades más remotas, tomó la delantera y nunca miró hacia atrás.

“Pensé que su acción desde atrás era hermosa y sabía que estaba manejando la pista”, dijo Lukas. “Dije: ‘Cuidado, no se apresurará’”.

Mystik Dan terminó segundo entre los ocho caballos que participaron en la carrera de 1 3/16 de milla y 2 millones de dólares. Después de quedarse corto en conseguirlo de manera consecutiva luego de su victoria por una nariz en el Derby de Kentucky, sería una sorpresa si corre en el Belmont Stakes el 8 de junio en el hipódromo de Saratoga.

“Mi potro es un potro fantástico y estoy orgulloso de él”, dijo el entrenador Kenny McPeek. “Simplemente no fue su día, pero vivirá para correr de nuevo”.

Seize the Grey fue un ganador sorpresa del Preakness enfrentándose a una competencia más dura que la que tuvo en la Pat Day Mile el 4 de mayo. Aunque dada la conexión con Lukas, nunca debería ser una sorpresa que uno de sus caballos esté cubierto por un manto de flores de Black-Eyed Susan.

Nadie en los 149 años de historia de la carrera ha ensillado más caballos en el Preakness que Lukas, con 48 desde su debut en 1980. Esta vez tuvo dos, con Just Steel terminando quinto, pero Seize the Grey, propiedad de miles de inversionistas involucrados en el grupo MyRacehorse, logró la victoria.

“¿Te imaginas cuántas personas van a saborear esto y disfrutarlo?”, dijo Lukas. “Quiero decir, ni siquiera sé cuántas personas poseen este caballo. No sé. Es mucha gente, lo sé”.

Lukas ahora ha ganado el Preakness siete veces, una menos que el récord que ostenta el entrenador y amigo cercano Bob Baffert, dos veces ganador de la Triple Corona, cuyo Imagination terminó séptimo. También se suponía que Baffert tenía dos caballos en el campo y posiblemente los mejores, pero el favorito en las líneas de apuestas, Muth, fue eliminado a mediados de semana debido a una fiebre.

“Creo que están tratando de deshacerse de mí”, dijo Lukas. “Probablemente quieren que me retire. No creo que eso suceda. Nunca te pones viejo a este nivel y me encanta la competición. Me encanta estar aquí con el resto de ellos”.

La ausencia de Muth convirtió a Mystik Dan en el favorito 2-1, pero él y el jockey Brian Hernández Jr. no pudieron replicar su viaje perfecto en el Derby para ganar el primer final fotográfico de tres caballos de esa carrera desde 1947. En cambio, Jaime Torres montó a Seize the Grey para ganar en su primera carrera de la Triple Corona de cualquier tipo.

