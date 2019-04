Gana New News pruebas para el West Texas Derby

Bajo la monta del jockey J.R. Ramírez, New News, voló sobre la pista en la primera de nueve pruebas y estableció el tiempo clasificatorio más rápido, entre 87 caballos cuartos de milla, para el West Texas Derby, Grado 3 con bolsa de 210 mil 775 dólares, que se correrá el próximo sábado 20 de abril en el hipódromo de Sunland Park.

Los 10 caballos más rápidos de las pruebas avanzaron al West Texas Derby para competir en una distancia de 400 yardas por el premio de 99 mil 64 dólares que se darán al ganador.

New News, hijo de Majestic Cartel, semental de segunda cosecha, recorrió las 400 yardas en un rápido tiempo de 18.731, con viento a favor de 15 mph. El caballo castrado ganó su segunda carrera en igual número de aperturas en esta temporada por tres cuerpos y un cuarto de diferencia.

El entrenador Ricardo Armendáriz ensilló a New News para los propietarios Elco Armendáriz y Omar Ruiz Jr. Bennie y Teri Jeter criaron a New News en Texas. Ha compilado un récord de 2-2-1 y suma ganancias por poco más de 19 mil dólares.

Cds Wine N Dine, finalist en el All American Juvenile, vino de una impresionante victoria inaugural el pasado 8 de marzo, para registrar el segundo tiempo clasificatoria más rápido con :18.958, con un viento favorable de 20 millas por hora en la tercera prueba.

Fue el primero de tres finalistas montados por el jockey Jesse Levario.

El entrenador Jimmy W. Guerra ensilló al hijo del semental campeón del mundo FDD Dynasty para una victoria por un cuerpo y medio para el propietario Germán Amaya. Rafter W Ranch crió a Cds Wine N Dine en Nuevo México. El potro alazán suma ganancias por 27 mil 620 dólares.

Guerra y Levario hicieron equipo una vez más en la última prueba (novena carrera) con Cd Better Be First para conseguir el tercer tiempo más rápido, :19.027 segundos, con un viento a favor de 21 millas por hora.