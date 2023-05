Gana National Treasure el Preakness

Baltimore.- Montado por el boricua John Velázquez, National Treasure impidió que Mage siguiera aspirando a la Triple Corona, al superarlo ayer para imponerse en Preakness Stakes, dando el triunfo al entrenador Bob Baffert, quien regresó de una suspensión y apenas unas horas antes perdió otro de sus tresañeros, sacrificado en la pista.

Baffert se dirigió al círculo de ganadores en la misma jornada en que su potro Havnameltdown debió ser sacrificado por una lesión en una pata durante una carrera preliminar. El entrenador aseguró que él y su equipo estaban conmocionados.

PUBLICIDAD

“Este negocio es de giros y vuelcos, de altibajos”, dijo Baffert, mientras trataba de contener las lágrimas. “Y luego, ganar esto, después de perder a ese caballo, algo que me dolió mucho, hace de este día algo muy emotivo”.

La muerte marcó otro momento oscuro en el hipismo, ensombrecido por el sacrificio de siete caballos en Churchill Downs durante un tramo de 10 días que marcó la antesala del Derby de Kentucky.

Mage, ganador del Derby, finalizó tercero en Preakness, luego de partir como favorito por 7-5. Su derrota implica que, por quinto año consecutivo, no habrá un caballo que monopolice la Triple Corona.

Velázquez ganó Preakness por primera vez, en su duodécimo intento.

“Ha pasado mucho tiempo”, dijo el puertorriqueño. “El éxito que he tenido en otras carreras no había sido posible acá. Definitivamente era algo que me faltaba, así que es muy especial conseguirlo”.

National Treasure no disputó el Derby de Kentucky, donde Baffert ha estado suspendido por dos años, desde que Medina Spirit, ganador de la edición de 2021, dio positivo de una droga, lo que derivó en su descalificación.

Precisamente, Medina Spirit era el caballo más reciente de Baffert que había corrido en Preakness, donde finalizó tercero.

Ningún entrenador ha ganado Preakness en más ocasiones. Pero Baffert insistió en que se sentía mal por la muerte del caballo.

“Cuando se lastimó, sentí lo peor que puede sentir un entrenador”, dijo. “Eso empañó toda la tarde”.

National Treasure, segundo favorito con 5-2 el sábado, dio a Baffert su octavo triunfo en Preakness, para romper el récord. Ha ganado 17 veces carreras de la Triple Corona, el mayor número de la historia.

Resistió el sprint de Blazing Sevens en la recta final para llevarse la carrera de una milla tres dieciseisavos, dotada con una bolsa de 1.65 millones de dólares. Su tiempo fue de un minuto, 55.12 segundos.

“Peleó todo el camino”, enfatizó Velázquez. “Dio una gran pelea... Eso es lo que hacen los campeones”.

National Treasure pagó 7.80, 4 y 2.60 dólares. Blazing Sevens redituó 5 y 2.80 dólares. Mage, favorito por 7-5, quedó tercero y pagó 2.40 dólares.

Los caballos en la punta fueron mucho más lentos que en el Derby, lo que no ayudó al estilo de Mage, que suele cerrar bien y rebasar a los rivales cansados.

“Todo fue lento, muy lento”, lamentó el entrenador venezolano de Mage, Gustavo Delgado padre.