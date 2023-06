Gana Lets Leave el Ruidoso Futurity

En su cumpleaños número 40, Lets Leave y Wired 440, entrenados por Eric Valenzuela, hicieron el 1-2 en el Ruidoso Futurity (G1), con bolsa de un millón de dólares, que se corrió este domingo en el hipódromo Ruidoso Downs y que es la primera manga de la Triple Corona para caballos dosañeros cuartos de milla.

“Fue más de lo que podría haber deseado”, dijo Valenzuela en el círculo de ganadores. “Pero éste es un esfuerzo de equipo y el mérito es de los propietarios, el jockey y nuestro personal. Este potro hizo exactamente lo que esperábamos hoy”.

Lets Leave, dosañero engendrado por Favorite Cartel y la yegua Time, ganó en un final de foto por una nariz con un tiempo de 17.562 segundos en 350 yardas.

De hecho, cuando se hizo el anuncio, el entrenador no sólo lideró al calificador más rápido, Lets Leave, al círculo de ganadores del Ruidoso Futurity 2023, sino que también llevó al segundo lugar, Wired 440, un juvenil en su sólido establo, para la sesión de fotos.

Corriendo para los propietarios Barron Racing LLC y Empire Racing, Lets Leave rompió desde el carril exterior bajo el mando del jockey Sergio Becerra Jr. para una victoria de punta a punta sobre su compañero de cuadra Wired 440 y el jockey Esgar Ramírez.

“Desde el primer momento salió corriendo”, dijo Becerra Jr. después de la carrera. “Su experiencia en el West Texas Futurity y en las pruebas de Ruidoso lo ayudaron mucho. Pude ver que cuatro caballos entraban por dentro, pero llegamos a tiempo”.

Lets Leave tiene tres victorias en cuatro salidas en su carrera. Se espera que participe en las pruebas para el Rainbow Futurity el 30 de junio o el 1 de julio.

Irish Seis, hijo de Tres Seis, terminó medio cuerpo atrás en tercer lugar y se embolsó 100 md para el propietario CHR Racing.

Completaron el orden de llegada para el Ruidoso Futurity: en cuarto lugar Trump This Record, quinto Kiss My Wine, sexto Relentless Eagle, séptimo Trusty Jess, octavo Caramel Macchiato, noveno Ar Victorias Legacy, décimo Kj Little Duce Coup (perdió al jockey).

Ruidoso Futurity

Bolsa: $1’000,000 dlls

Caballos dosañeros

Hipódromo Ruidoso Downs

Orden de llegada

Caballo Jockey Tiempo

1 Lets Leave Sergio Becerra Jr. 17.562

2 Wired 440 Esgar Ramírez 17.566

3 Irish Seis Luis Martínez 17.641

4 Trump This Record Francisco Calderón 17.815

5 Kiss My Wine Rodrigo Vallejo 17.827

6 Relentless Eagle Christian Ramos 17.830

7 Trusty Jess Eduardo Nicasio 17.898

8 Caramel Macchiato Emilio Tapia 18.098

9 Ar Victorias Legacy James Flores 18.352

10 Kj Little Duce Coup Adrián Ramos (perdió al jockey)