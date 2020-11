Gana la partida

Marco Tapia / El Diario

Cuando estaba por terminar la secundaria, una amiga le pidió que la ayudara a entrenar ajedrez, y fue así como Ángel Escareño hizo sus pininos como entrenador del deporte ciencia. Hoy, a los 36 años y con una trayectoria de prácticamente 20 años como mentor de esta disciplina, puede presumir en su vitrina de trofeos el éxito más reciente en su carrera, haber sido elegido como el ‘Entrenador Amateur del Año 2020’.

“Sí me emocioné mucho, aunque sabía que no había mucha competencia porque no ha habido muchos eventos este año, pero la verdad no esperaba ganar”, declaró Escareño.

El entrenador de 36 años dijo que cuando le hablaron de la UACJ para decirle que lo iban a inscribir, su primera respuesta fue no había mucho currículum, pero finalmente lo convencieron, se animó y sumó un nuevo éxito a su carrera deportiva.

El mismo día que Escareño fue elegido Entrenador Amateur del Año, su alumna Ailed Monserrat García Ozaeta, de 12 años de edad, fue la ganadora en la categoría de ‘Talento Deportivo’.

“Me siento contenta, estoy emocionada, no me lo esperaba”, declaró Ailed. “Estoy muy agradecida con el profe Escareño por su apoyo y esto se lo dedico a mis papás que me dan todo el apoyo que necesito”.

Escareño recuerda que a muy poco tiempo de que se inició en esta disciplina como jugador, empezó también como entrenador en el año 2002.

“Aunque bueno, puedo decir que mis pininos los empecé en el 2000 con Nely Estrada, que me pidió darle clases y empezamos a trabajar. Yo estaba por salir de la secundaria cuando le ayudé, luego con su hermana Ariadna fueron mundialistas y campeonas nacionales”.

Después, el profe Escareño como es conocido en el ámbito ajedrecístico y universitario, también entrenó a las hermanas Lluvia y Miriam Mejía, que llegaron a ser campeonas nacionales en diferentes categorías, incluso en Olimpiadas y Universiadas Nacionales.

“Tuve un inicio motivante como entrenador, entonces decidí meterme más de lleno en el ajedrez y en el 2002 inicié formalmente el Instituto Ajedrecístico en el Parque Central Poniente, de donde han surgido muchos campeones nacionales”.

Lo que más satisfacción le da a Ángel Escareño como entrenador, es poder apoyar a sus alumnos a conseguir sus sueños.

“Mi inicio fue fascinante, claro en gran medida por las cualidades de Nely, y a partir de ahí es un mundo de satisfacciones. Creo que pasé muy rápido de jugador a entrenador, con mucho aprendizaje sobre la marcha, pero ahora ya son 20 años de experiencia”.

De las experiencias que más gratos recuerdos le han dejado, fue cuando viajó al Panamericano de Argentina con Ariadna Estrada y Omar García y al Panamericano de Colombia con Diana Herrera.

“Y estoy muy agradecido con mi esposa, mis hijos, mi familia, y esto se lo dedico a ellos. Gracias al profe Salvador Nevárez que me invitó a dar clases y agradecido con la UACJ por la formación, seguimiento y apoyo puntual para atletas y entrenadores”.

Nombre: Ángel Salvador Escareño Rojas

Disciplina: Ajedrez

Maestro nacional de ajedrez

Árbitro oficial de la Federación Mexicana de Ajedrez

Fecha de Nac.: 12 de mayo de 1984

Lugar de Nac.: Cd. Juárez

Edad: 36 años

Estatura: 1.79 m

Peso: 80 kg

Elegido Entrenador Amateur del Año 2020

Logros octubre 2019 a noviembre 2020:

4 alumnos clasificados al Panamericano Brasil 2020

5 alumnos clasificados al Mundial Batumi Georgia 2020

Primer lugar por equipos de Universiada Estatal con 4 alumnos clasificados a Universiada Regional

Primer lugar por equipos Olimpiada Estatal Chihuahua 2020 con 4 alumnos clasificados a Olimpiada Nacional 2020

Primer lugar categoría Sub 12 Torneo Internacional Carlos Torre Repetto de Mérida, Yucatán, diciembre 2020 con la alumna Ailed Monserrat García Ozaeta

4to lugar Panamericano en Perú, categoría Sub 8 con el alumno Kenneth Damián Alba Ruiz

Torneo Sudamericano Escolar Perú, 6 de octubre 2020, 1er lugar Sub 7 Kenneth Damián Alba Ruiz

Torneo Continental online Sub 12, 1er lugar Cristián Gael Molina Hernández y 2do lugar Ailed Monserrat García Ozaeta