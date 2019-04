Gana Hamilton su 6to GP de China

Shanghái.- En las tres carreras que han marcado el comienzo de la temporada, el resultado para Mercedes ha sido el mismo: 1-2.

Lewis Hamilton ganó ayer el Gran Premio de China tras adelantar a su compañero Valtteri Bottas, que salía desde la pole, con un arranque más rápido desde su segundo puesto en la parrilla de largada. Fue su sexta victoria en Shanghái.

Desde 1992, no ocurría que los pilotos de una misma escudería acapararan los dos primeros lugares en las primeras tres carreras. Consiguieron entonces la hazaña Nigell Mansell y Riccardo Patrese.

“Como equipo, no esperábamos tener tres 1-2”, reconoció Hamilton.

El británico afirmó que ha habido algo de suerte, particularmente hace un par de semanas en Bahréin, cuando Charles Leclerc, de Ferrari, debió ganar si no hubiera sido por un problema mecánico en las postrimerías de la competición.

“Creo que hasta el momento, estamos cumpliendo con un poquito más de lo esperado”, opinó Hamilton.

La carrera de ayer se definió en los primeros 30 segundos.

Ése fue el tiempo que Hamilton, quien ha conquistado cinco campeonatos del mundo, tardó en tomar la punta de la carrera mediante su rápido comienzo para llevarse la 75ta victoria de su carrera.

También se colocó en el primer puesto de la general tras apenas tres carreras.

La siguiente se disputa en dos semanas en Bakú, Azerbaiyán.

El piloto de Ferrari Sebastian Vettel fue tercero, por delante del Red Bull de Max Verstappen y el Ferrari de Charles Leclerc.

“La salida fue lo que marcó la diferencia”, comentó Hamilton. “Y lo que vino después es historia en cierto modo”.

El mexicano Sergio Pérez quedó en el octavo puesto. Había largado desde la duodécima posición, y terminó obteniendo su mejor sitio en lo que va de la temporada, tras ser 13ro en Australia y décimo en Bahréin.

“Una carrera perfecta con una gran arrancada! Muy buen trabajo de todo el equipo, logramos maximizar el resultado!!!”, manifestó el ‘Checo’ Pérez mediante su cuenta de Twitter.