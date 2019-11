Gana Federer y conquista a miles en CDMX

Ciudad de México.- Roger Federer venció 3-6, 6-4 y 6-2 a Alexander Zverev ante más de 42 mil espectadores en la Plaza de Toros México, durante el encuentro llamado The Greatest Match.

Más allá del resultado, los asistentes pudieron disfrutar de ‘Su Majestad’, quien en todo momento regaló sonrisas, besos y hasta pelotas y raquetas.

Federer incluso bailó al ritmo de las palmas de los aficionados, quienes se quedaron deleitados con el tenis y la actitud del suizo.



Hay Roger para llevar a casa

Playeras, cojines y sudaderas con el rostro de Roger Federer o con sus iniciales eran de los artículos que se ofrecían en la calle, afuera de la Plaza México, previo a The Greatest Match, el duelo de ayer entre el legendario tenista y Alexander Zverev.

Las toallas alusivas costaban 50 pesos, las tazas 100 pesos, gorras y playeras en 150, sudaderas con un “grabado especial” valían 350.

Federer estaba por todas partes en los puestos alrededor de la México, aunque la calidad distaba mucho de los artículos oficiales dentro del inmueble.

Desde mediodía el público empezó a llegar, hizo largas filas en espera de entrar a la Monumental capitalina. Mientras, el suizo peloteaba a puerta cerrada dentro del coso.

“Venimos desde Veracruz para ver a Federer, compramos boletos de última hora hoy (ayer) y logramos conseguir entradas. Sabemos que seremos parte de esta historia que posiblemente no se repita. Y qué mejor que llevarnos un recuerdo de él”, comentó un aficionado de Jalapa.

A las 14:00 horas abrieron la plaza y algunos fans disfrutaron actividades tenísticas dentro de la México. No faltó la foto con las pelotas gigantes de tenis ni quienes portaban grandes pelotas con la esperanza de ver en ellas un autógrafo de Federer.