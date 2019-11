Gana Domínguez todo

El juarense José Guadalupe Domínguez regresó de la capital del estado con hebillas doradas en su cinto al proclamarse campeón estatal hace dos semanas y monarca nacional de rodeo el pasado fin de semana en la modalidad de Toretes con Pretal.

Un talento que el jinete de 16 años ha forjado, según sus palabras, desde hace tres años es lo que lo ha llevado a su mejor momento deportivo, pues se ha proclamado campeón en todas las competencias que asistió en este 2019.

“Mi familia siempre ha convivido con animales, siempre han tenido caballos en el rancho y mis papás fueron los que me dijeron ‘¿quieres jinetear’, y ya me metí”, explicó el campeón nacional de rodeo.

José Guadalupe hizo su debut en un Campeonato Nacional de la mejor manera posible, consiguiendo un primer lugar y su primera hebilla, lo que le permitió calificar al Campeonato Internacional de Rodeo para representar a México en Iowa, Estados Unidos en junio de 2020.

“Es algo nuevo para mí, significa que ya soy todo un deportista. Me sentía muy seguro en el Nacional de ir a hacer lo que a mí me gusta y gracias a Dios nos fue bien”, externó el deportista fronterizo.

El camino para llegar a lo más alto del podio fue superar las dos rondas regulares, obteniendo la mayor cantidad de puntos posibles, para después calificar a una final, en la que compitió contra los estados de Coahuila, Sonora y Nuevo León; el chihuahuense fue el mejor en la modalidad de Toretes con Pretal al sumar más de 100 puntos.

“El trabajo y practicar y practicar fueron la clave, ser constantes hasta lograr ser alguien más”, comentó el deportista de 1.50 metros de estatura.

Domínguez Herrera fue nominado como candidato para obtener el galardón a Deportista del Año 2019, algo que admitió llenarlo de orgullo por los resultados de este año.

“Mi familia y yo, todos los que me apoyan, están felices por eso. Yo no quiero quedarme aquí estancado, quiero ganar más Nacionales”, dijo el jinete de rodeo.

El próximo año José Guadalupe tendrá dos retos, pues además del Campeonato Internacional en Iowa subirá de la categoría Juvenil Menor a Juvenil Mayor debido a su edad.

“Sí será algo más parejo porque ya no van a ser Toretes con Pretal, ahora va a ser la modalidad de Toros. Mi meta es dar lo mejor en Estados Unidos y ser campeón internacional”, declaró.

Además de Domínguez también asistirá al Campeonato Internacional Saúl Esparza, quien se proclamó campeón nacional en Caballos con Montura para obtener su pase a Iowa 2019.