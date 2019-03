Gana Cutting Humor el Sunland Derby

Sunland Park.- Cutting Humor fue el ganador de la edición 16 del Sunland Derby Gr. III con bolsa de 800 mil dólares que se corrió hace unos minutos ante una gran entrada en el hipódromo de Sunland Park.

Cutting Humor cubrió la distancia de una milla y un octavo en un tiempo de 1.4694 y superó en final de fotografía a Anothertwistafate que llegó en segundo lugar.

El tercer lugar fue para el favorito Mucho Gusto el cuarto sitio para Wicked Indeed.

En la segunda carrera de importancia del día, el Sunland Park Oaks, con bolsa de 200 mil dolares, el primer lugar fue para Chasing Yesterdar, que llevó en la monta a Drayden Van Dyke y que recorrió una milla y un dieciseisavo en 1.4318. Dejó en segundo lugar, por un cuerpo a K.P. Slickem, en tercero llegó Backflash y en cuarto Figure.

En la quinta carrera del día, el New Mexico State University Stakes, con bolsa de 100 mil dólares, ganó Shining Source, con la monta de Luis Contreras y con un tiempo de 1.3974 en una distancia de una milla y 70 yardas. En segundo lugar llegó Go for A Stroll, en tercero Hute y en cuarto Blazing Navarone.

Sunscreen ganó el New Mexico Breeders’ Derby, con bolsa de 100 md, con un tiempo de 1.4222 en una distancia de una milla y un dieciseisavo. Dos cuerpos atrás llegó en segundo lugar Quite Peace, el tercero fue para Dom Right y el cuarto para Daux. Ry Eikleberry estuvo en la monta ganadora.

En el New Mexico Breeders’ Oaks, con bolsa de 100 md, el triunfo fue para McWend, que con la monta de Elvin González recorrió la distancia de una milla y un dieciseisavo en 1.4476. El segundo lugar fue para Leti It Roll, el tercero para Beautiful Bounty y el cuarto para Singing Mary.

Escape Clause ganó el Harry W. Henson Handicap, con bolsa de 100 md. Con la monta de Tyler Baze, Escape Clause superó a Baydar por unos seis cuerpos. El tercer sitio fue para Performance Review y el cuarto para Clever Serve.

La décima carrera de la cartelera, el Bill Thomas Memorial Stakes, con bolsa de 100 mil dolares, la ganó All Out Blitz bajo la monta de Tyler Baze, en lo que fue el segundo triunfo del día para el jockey. All Out Blitz recorrió los seis y medio furlongs en 1.1492. El segundo lugar fue para Minister of Soul, el tercero para Anyportinastorm y el cuarto para Bokeelia Island.